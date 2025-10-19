Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में पीजी की 13 सीटें बढ़ीं, अब विशेषज्ञ डॉक्टर बनेंगे

    By Ganesh Joshi Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 10:21 AM (IST)

    हल्द्वानी के राजकीय मेडिकल कॉलेज में एमडी-एमएस की 13 सीटें बढ़ने से अब आर्थोपेडिक्स, डर्मेटोलॉजी और कैंसर विभाग में भी पीजी कोर्स शुरू होंगे। नेशनल मेडिकल कमीशन ने इसकी अनुमति दे दी है, जिससे स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनने की पढ़ाई का अवसर मिलेगा। वर्तमान में 69 पीजी सीटें संचालित हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    69 सीटें पहले से थी संचालित, और 13 सीटों को एनएमसी की अनुमति

    जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। राजकीय मेडिकल कालेज में एमडी-एमएस यानी पोस्ट ग्रेजुएशन की 13 सीटें बढ़ गई हैं। इसके लिए नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) की अनुमति मिल चुकी है। पहली बार आर्थोपेडिक्स, डर्मोटोलाजी और कैंसर विभाग में पीजी शुरू होगा। अब इस विभाग में भी स्पेशलिस्ट डाक्टर बनने की पढ़ाई होगी। वहीं वर्तमान में 69 सीटों में पीजी सीटें संचालित हो रही हैं।

    इन सीटों पर मिली अनुमति

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
    विभाग  सीटें
    कैंसर रोग विभाग 2 2
    बायोकेमिस्ट्री  3
    डर्मोटोलाजी  2
    आर्थोपेडिक्स 2
    फिजियोलाजी  2
    फार्माकोलाजी  2
    कुल  13

     

    आर्थोपेडिक्स

    राजकीय मेडिकल कालेज में चिकित्सा शिक्षा का स्तर ऊंचा हो सके। स्पेशलिस्ट डाक्टरों की संख्या बढ़ती रहे। इसके लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं। एनएमसी की ओर से 13 सीटों की अनुमति मिल चुकी है। यह बड़ी उपलब्धि है। तीन विभाग ऐसे हैं, जिनमें पहली बार पीजी शुरू होगा। इससे प्रदेश को स्पेशलिस्ट डाक्टर मिलेंगे।

    -

    प्रो. जीएस तितियाल, प्राचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज हल्द्वानी