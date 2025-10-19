हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में पीजी की 13 सीटें बढ़ीं, अब विशेषज्ञ डॉक्टर बनेंगे

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। राजकीय मेडिकल कालेज में एमडी-एमएस यानी पोस्ट ग्रेजुएशन की 13 सीटें बढ़ गई हैं। इसके लिए नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) की अनुमति मिल चुकी है। पहली बार आर्थोपेडिक्स, डर्मोटोलाजी और कैंसर विभाग में पीजी शुरू होगा। अब इस विभाग में भी स्पेशलिस्ट डाक्टर बनने की पढ़ाई होगी। वहीं वर्तमान में 69 सीटों में पीजी सीटें संचालित हो रही हैं।



इन सीटों पर मिली अनुमति