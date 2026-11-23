जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। कोतवाली परिसर सोमवार को उस समय अखाड़ा बन गया, जब एक वकील ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक युवक की पिटाई कर दी। पुलिस की मौजूदगी में हुई मारपीट से परिसर में अफरातफरी मच गई।

बताया जा रहा है कि युवक और वकील के बीच विवाद की शुरुआत रविवार रात मंगलपड़ाव क्षेत्र स्थित एक होटल में हुई थी। सोमवार को दोनों पक्ष कोतवाली पहुंचे थे, जहां युवक को खड़ा देख वकीलों ने पीट दिया। हालांकि मौके पर पहुंची महिला एसआइ ने मामला शांत कराया।

जानकारी के अनुसार रविवार रात मंगलपड़ाव क्षेत्र के एक होटल में किसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हो गई थी। उस समय मामला शांत हो गया, लेकिन विवाद खत्म नहीं हुआ। सोमवार को युवक मामले की शिकायत लेकर कोतवाली पहुंचा था।

इसी बीच दूसरे पक्ष का वकील भी अपने साथी वकीलों के साथ तहरीर लेकर कोतवाली पहुंचा। वकील ने युवक को कोतवाली में खड़ा देखा तो साथियों के साथ आकर गालियां देनी शुरू कर दी, युवक कुछ समझ पाता इससे पहले वकील ने मारपीट शुरू कर दी।

इसी बीच वकील के साथियों ने भी मारपीट शुरू कर दी, इस बीच कोतवाली में पुलिस गायब दिखी, जब तक कोतवाली के अंदर से पुलिस पहुंच पाती युवक के नाक से खून बहने लगा था। इसी बीच पहुंची महिला एसआइ ने मारपीट करने वालों को फटकारा तब जाकर मामला शांत हुआ।

महिला वकील फिर तहरीर लेकर पहुंच गया और गालियां तब भी कम नहीं हुई, पुलिस ने तहरीर को रिसीव किया तब जाकर वकील वहां से गए। इसके बाद पीड़ित भी मेडिकल कराने के लिए अस्पताल चला गया था। महिला एसआइ का कहना था कि तहरीर के आधार पर जांच की जाएगी।