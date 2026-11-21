राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। पर्वतीय भौगोलिक परिस्थितियों और सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण विकास परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहयोग की जरूरत को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड को बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं (ईएपी) के तहत लिए जाने वाले विदेशी ऋण की अधिकतम निर्धारित सीमा से छूट देने की पैरवी की है। साथ ही उन्होंने दिल्ली से हल्द्वानी तक एक्सप्रेस-वे निर्माण और चिन्यालीसौड़ हवाई पट्टी के विस्तार में केंद्र सरकार से सहयोग मांगा है।

मुख्यमंत्री धामी ने शुक्रवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात कर राज्य की कनेक्टिविटी, रेल नेटवर्क के विस्तार, पर्यटन और स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ी महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने टनकपुर-बागेश्वर रेल लाइन के लिए सड़क एवं रेल यातायात की संयुक्त सुरंग (रोड कम रेल ट्रैक टनल) बनाने, फाइनल लोकेशन सर्वे कराने और बागेश्वर-कर्णप्रयाग रेल लाइन का सर्वेक्षण कराने का आग्रह किया।