जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। काठगोदाम रेलवे स्टेशन में जगह का अभाव होने के बाद हल्द्वानी रेलवे स्टेशन से ही ट्रेनों का संचालन और विस्तार होना है। इसके लिए रेलवे प्रबंधन ने रोडमैप भी तैयार किया है, लेकिन स्टेशन से सटे बनभूलपुरा क्षेत्र में करीब 31 हेक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण मुक्त न होने से यह प्लान ठप पड़ा है। हालांकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इसके चलते कुमाऊं में वंदे भारत ट्रेन का प्रवेश रुका पड़ा है।

हल्द्वानी बनाम बनभूलपुरा अतिक्रमण मामला करीब 10 वर्षों से हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बनभूलपुरा रेलवे भूमि मामले में 24 फरवरी 2026 को टिप्पणी देते हुए यहां बसे लोगों को पीएम आवास योजना के तहत लाभ देने के निर्देश दिए थे। इससे रेलवे स्टेशन हल्द्वानी के विस्तार की उम्मीद जगी।

रेलवे के अनुसार 31 हेक्टेयर भूमि उनकी है। इसके लिए रेलवे ने स्टेशन के विस्तार से लेकर नई ट्रेनों के संचालन का खाका भी तैयार कर लिया है। यहां तक कि इज्जतनगर मंडल रेलवे ने सुप्रीम कोर्ट में विकास कार्यों का खाका भी प्रस्तुत किया है।

इसके अनुसार रेलवे को अतिक्रमित भूमि मिलने पर 17 रेल लाइनें बिछाई जानी हैं। इस पर विभिन्न रूटों की ट्रेनों का संचालन होगा। इससे वंदे भारत ट्रेन का कुमाऊं में प्रवेश हो पाएगा। अभी यह ट्रेन केवल देहरादून तक ही पहुंची है।

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सुप्रीम कोर्ट को रेलवे प्रशासन ने अतिक्रमित भूमि मिलने के बाद होने वाले विकास कार्य की रिपोर्ट दी है। इसमें सबसे पहले गौला से प्रभावित होने वाली रेल लाइन दूसरी तरफ शिफ्ट होगी। क्योंकि बरसात के समय अक्सर गौला उफान में आने से अक्सर रेल संचालन बाधित होता है। रेलवे को भूमि मिलने के बाद यहां करीब 17 रेल लाइनें बिछाई जानी हैं।