जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से स्मैक की खेप लेकर हल्द्वानी पहुंचे तस्कर को पुलिस ने डिलीवरी से पहले गिरफ्तार कर लिया। आरोपित होडा बाईपास पर स्कूटी सवार अपने साथी को बैग खोलकर स्मैक दिखा रहा था।

इसी दौरान मंडी और टीपीनगर चौकी पुलिस की संयुक्त टीम वहां पहुंच गई। पुलिस को देखकर स्कूटी सवार साथी फरार हो गया, जबकि बैग लेकर खड़े तस्कर को पुलिस ने पकड़ लिया। उसके कब्जे से 216 ग्राम स्मैक बरामद हुई है।

पुलिस के अनुसार, सोमवार को मंडी चौकी पुलिस एसओजी कर्मियों के साथ क्षेत्र में चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस के पास पानी की टंकी से करीब 100 मीटर आगे होडा तिराहे की ओर एक स्कूटी सवार सड़क किनारे खड़े व्यक्ति से बातचीत करता मिला।

सड़क पर खड़ा व्यक्ति अपना बैग खोलकर उसे कुछ दिखा रहा था। पुलिस टीम को देखकर स्कूटी सवार मौके से भाग निकला, जबकि बैग लेकर खड़े व्यक्ति ने भी भागने का प्रयास किया। पुलिसकर्मियों ने पीछा कर उसे पकड़ लिया।