Haldwani Domicile Fraud: पांच साल से फर्जीवाड़े का खेल, 48 स्थायी निवास प्रमाणपत्र रद

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी: कुमाऊं की आर्थिक राजधानी हल्द्वानी में बाहरी राज्यों के लोगों को उत्तराखंड का स्थायी निवासी बनाने का बड़ा खेल पकड़ा गया है। प्रशासनिक जांच के बाद 48 स्थायी निवास प्रमाणपत्र को रद कर दिया गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि पिछले पांच साल से फर्जीवाड़ा चल रहा था। मगर किसी जिम्मेदार को भनक नहीं लगी। अभी तो केवल हल्द्वानी सदर यानी तहसील के शहरी क्षेत्र से जुड़े प्रमाणपत्रों की ही जांच हुई है। तहसील का बड़ा हिस्सा अभी बाकी है।



सिस्टम के अंदर की सेटिंग से स्थायी निवास प्रमाणपत्र के फर्जीवाड़े की तस्वीर पहली बार कमिश्नर कुमाऊं दीपक रावत के छापे से सामने आई थी। 13 नवंबर को कमिश्नर दीपक रावत ने बनभूलपुरा निवासी फर्जी अरायजनवीस मो. फैजान के घर छापा मारा था। फैजान ने हल्द्वानी निवासी रईस नाम के व्यक्ति के दस्तावेजों का इस्तेमाल कर बरेली के रईस का यहां स्थायी निवास प्रमाणपत्र बना दिया था। जिसके बाद तहसीलदार कुलदीप पांडे की तरफ से प्राथमिकी दर्ज कराने पर पुलिस ने फैजान, रईस और ऊर्जा निगम के डेटा आपरेटर दिनेश सिंह को गिरफ्तार किया गया था।