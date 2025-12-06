Haldwani Business Couple Suicide: कैमरे में दिखी आखिरी चहल-कदमी, जैसे कह रहे हों 'भगवान माफ कर देना'

प्रकाश जोशी, लालकुआं। क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यवसायी रमेश चंद्र दुम्का और उनकी पत्नी कमला दुम्का की आत्महत्या ने हल्दूचौड़ क्षेत्र को गहरे सदमे में डाल दिया है। उम्र के अंतिम पड़ाव तक व्यवसाय को व्यवस्थित रखने वाले रमेश दुम्का पिछले कुछ समय से आर्थिक दबाव और व्यापारिक नुकसान से गुजर रहे थे, जिससे उन पर मानसिक तनाव बढ़ता चला गया। समाज से बेहद जुड़े रहने वाला यह दंपती अचानक ऐसा कदम उठा लेगा, इसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी।

मंगलवार की शाम तक सबकुछ सामान्य दिखाई दे रहा था। दंपती ने परिवार के साथ भोजन किया और बेटे मोहित द्वारा डोल आश्रम से लाए गए प्रसाद को ग्रहण किया। दुकान में काम करने वाले युवक शेखर ने जब पांच सौ रुपये मांगे, तो उसे 20 हजार रुपये देकर घर भेज दिया। मन में चल रहे तूफान के बीच भी उन्होंने हर मिलने वाले को सामान्य व्यवहार से विदा किया। कुछ नजदीकी संबंधियों को भी घर बुलाया, उन्हें कपड़े दिए और स्नेह से विदा किया, तब तक किसी को अंदेशा भी नहीं था कि यह उनकी अंतिम मुलाकात होगी। दो-तीन दिन पूर्व घर के दो कमरों से पंखे उतरवाते हुए रमेश ने कहा था कि इन्हें गांव के पैतृक घर में लगवाएंगे। किसी को ध्यान नहीं गया कि यह तैयारी खुद को उस स्थिति में ले जाने की है जहां वे नहीं चाहते थे कि कोई रुकावट आए।

मंगलवार रात लगभग 10:35 बजे घर में लगे सीसीटीवी कैमरों में दोनों को नीचे ग्राउंड फ्लोर की ओर जाते हुए देखा गया। उन्होंने गोदाम की लाइटें आन कीं और फिर दोनों कमरे में चले गए। उसके बाद थोड़ी देर बाद रमेश वापस आए, स्विच-बोर्ड पर कुछ देखा-परखा, फिर कमर में हाथ बांधकर चहल-कदमी करते रहे और वापस जिस कमरे में कमला गई थी उसी में चले गए और गैलरी का दरवाजा बंद कर दिया। दूसरे कैमरे में कई बार उनके कमरे और दुकान के बीच आवाजाही नजर आई।

अंतिम दृश्य में दंपति गैलरी, दुकान और गोदाम क्षेत्र में हाथ जोड़कर घूमते दिखाई दिए, मानो किसी अदृश्य दर्द से कह रहे हों हमें माफ कर देना। फुटेज में रात 10:56 बजे तक दोनों दिखाई दिए, इसके बाद उनकी छवि कैमरे में नहीं दिखी। अगली सुबह तक सब कुछ खत्म हो चुका था। इस दर्दनाक विदाई ने पूरे क्षेत्र को झकझोर दिया है। लोगों के लिए यह अब भी अविश्वसनीय है कि ऐसा मिलनसार, व्यवहारिक और स्नेही दंपती भीतर ही भीतर इतना टूट चुका था।

दुम्का दंपती की आत्महत्या के मामले में जांच शुरू व्यवसायी रमेश दुम्का (72) और कमला दुम्का (54) की आत्महत्या के मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है। पुलिस ने घर में लगे सीसीटीवी फुटेज की गहन पड़ताल शुरू की है और करीबी लोगों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस क्षेत्राधिकारी लालकुआं दीप शिखा अग्रवाल ने बताया कि घटना की जांच आर्थिक स्थिति, मानसिक परिस्थिति, स्वजन और ग्रामीणों द्वारा बताई जा रही अन्य बातों सहित सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए की जा रही है। फारेंसिक साक्ष्य भी जुटाए गए हैं। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद घटना की वास्तविक वजह अधिक स्पष्ट होगी।