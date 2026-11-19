जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। डहरिया आइटीआइ स्थित नए बिजलीघर में विद्युत लाइन निर्माण के चलते 21, 23 व 25 नवंबर को अलग-अलग ग्रामीण क्षेत्रों पांच घंटे बिजली कटौती रहेगी। ऊर्जा निगम की मानें तो डीटीआर मीटरिंग व कंडक्टर बदलने के लिए तीन दिनों तक शटडाउन प्रस्तावित किया गया है।

ऊर्जा निगम ग्रामीण के अधिशासी अभियंता एसके गुप्ता ने बताया कि 21 नवंबर को सुबह 10 से दोपहर तीन बजे तक कमलुवागांजा, कठघरिया, टीपीनगर, आइटीआइ उप संस्थान से जुड़े 20 से अधिक गांवों में बिजली कटौती रहेगी। 23 नवंबर को फूलचौड़, कमलुवागांजा, कठघरिया, टीपीनगर, आइटीआइ के उप संस्थान क्षेत्र में कटौती रहेगी। इसी तरह 25 नवंबर को कमलुवागांजा, कठघरिया व फूलचौड़ से जुड़े क्षेत्रों में कटौती रहेगी। उन्होंने बताया कि नए बिजलीघर का कार्य पूरा होने के बाद कई क्षेत्रों में आपूर्ति व्यवस्था में सुधार होगा।