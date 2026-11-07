एक एकड़ में बनेगा सोलर पार्क, तीन मेगावाट बिजली का प्रतिदिन होगा उत्पादन; रात में बिजली कटौती पर भी रोशन रहेंगे मार्ग

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। बिजली के बढ़ते खर्च से राहत और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में नगर निगम बड़ा कदम उठाने जा रहा है। शहर में एक एकड़ क्षेत्रफल में तीन मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क विकसित किया जाएगा। इस दिशा में तेजी से कवायद की जा रही है।

नैनी, झूंसी और फाफामऊ क्षेत्र में जमीन की तलाश सोलर पार्क में सौर ऊर्जा से बिजली तैयार होगी, जिससे नगर निगम के विभिन्न उपकरणों के साथ स्ट्रीट लाइटों का संचालन भी किया जाएगा। इसके लिए शहर के पार्कों और खाली जमीनों का सर्वे शुरू करा दिया गया है। नैनी, झूंसी और फाफामऊ क्षेत्र में जमीन की तलाश की जा रही है।

पारंपरिक बिजली पर निर्भरता कम होगी नगर निगम की इस योजना का उद्देश्य पारंपरिक बिजली पर निर्भरता कम करना और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना है। सोलर पार्क के लिए ऐसे स्थानों को प्राथमिकता दी जा रही है, जहां पर्याप्त जमीन उपलब्ध हो और सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने में किसी तरह की बाधा न आए। इसके लिए तीन स्थानों पर जमीन देखी जा चुकी है। दीवाली के बाद इनमें से उपयुक्त स्थान का चयन कर लिया जाएगा।