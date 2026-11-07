प्रयागराज में सड़क व जलनिकासी व्यवस्था पर खर्च होंगे 30 करोड़ रुपये, नगर निगम कराएगा कार्य; लोगों को होगी सुविधा

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। शहर की बदहाल सड़कों और जलनिकासी की समस्या दूर करने के लिए नगर निगम 30 करोड़ रुपये खर्च करेगा। इसके तहत 20 करोड़ रुपये से नाला-नालियों का निर्माण कराया जाएगा, जबकि 10 करोड़ रुपये से सड़कों का नवीनीकरण होगा।

मार्ग प्रकाश, पेयजल व्यवस्था भी बेहतर होगी शुक्रवार को नगर निगम अवस्थापना निधि की बैठक में करीब 18 विकास कार्यों के प्रस्ताव रखे गए। इनमें मार्ग प्रकाश, पेयजल, सड़क, सफाई और जलनिकासी व्यवस्था को बेहतर बनाने पर विशेष चर्चा हुई।

इन इलाकों में नाला निर्माण होगा बैठक में जलभराव की समस्या से निजात दिलाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में नाला और नालियों के निर्माण को स्वीकृति दी गई। नैनी, झूंसी, फाफामऊ, दारागंज, अल्लापुर, माधवपुर, बराना, लूकरगंज, करेली, दरियाबाद, सुलेमसराय, शाहगंज, धूमनगंज और राजापुर सहित शहर के कई इलाकों में जलनिकासी के लिए नाला का निर्माण किया जाएगा।