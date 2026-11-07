पीएम आवास के लाभार्थी डोर-टू-डोर सर्वे से चुने जाएंगे, तीन चरणों में पूरी की जाएगी पात्रता की जांच

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) का लाभ किसी पात्र गरीब परिवार से छूट न जाए, इसके लिए डूडा अब घर-घर जाकर सर्वे कराएगा। तीन चरणों में होने वाले इस सर्वे के जरिए नए लाभार्थियों की पहचान के साथ ही पहले आवेदन कर चुके लोगों की पात्रता भी जांची जाएगी।

पहले चरण में उन आवेदकों का सर्वे होगा, जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन तो किया है, लेकिन उसमें मोबाइल नंबर दर्ज नहीं किया है। दूसरे चरण में ऐसे आवेदकों की जांच की जाएगी, जिनके पास आवास निर्माण के लिए अपनी जमीन नहीं है। वहीं, तीसरे चरण में उन गरीब परिवारों को चिह्नित किया जाएगा, जिन्होंने अभी तक योजना के लिए आवेदन नहीं किया है।

जिले में अब तक करीब 82 हजार लोग प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आनलाइन आवेदन कर चुके हैं। इनमें लगभग 22 हजार लाभार्थियों का चयन किया जा चुका है। इनमें से नौ हजार लाभार्थियों के बैंक खातों में आवास निर्माण के लिए पहली किस्त भी पहुंच चुकी है। इसके अलावा 15 हजार लाभार्थियों का सर्वे कर रिपोर्ट शासन को भेजी जा चुकी है।