पीएम आवास के लाभार्थी डोर-टू-डोर सर्वे से चुने जाएंगे, तीन चरणों में पूरी की जाएगी पात्रता की जांच
प्रयागराज में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लाभार्थियों का चयन अब घर-घर जाकर सर्वे के माध्यम से होगा। यह पात्रता जांच तीन चरणों में पूरी की जाएगी।
HighLights
प्रयागराज में 82 हजार से अधिक लोगों ने पीएम आवास शहरी के लिए किया है आवेदन
400 से अधिक लोगों का मोबाइल नंबर है गलत, दूसरे चरण में आवेदकों की जांच होगी
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) का लाभ किसी पात्र गरीब परिवार से छूट न जाए, इसके लिए डूडा अब घर-घर जाकर सर्वे कराएगा। तीन चरणों में होने वाले इस सर्वे के जरिए नए लाभार्थियों की पहचान के साथ ही पहले आवेदन कर चुके लोगों की पात्रता भी जांची जाएगी।
पहले चरण में उन आवेदकों का सर्वे होगा, जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन तो किया है, लेकिन उसमें मोबाइल नंबर दर्ज नहीं किया है। दूसरे चरण में ऐसे आवेदकों की जांच की जाएगी, जिनके पास आवास निर्माण के लिए अपनी जमीन नहीं है। वहीं, तीसरे चरण में उन गरीब परिवारों को चिह्नित किया जाएगा, जिन्होंने अभी तक योजना के लिए आवेदन नहीं किया है।
जिले में अब तक करीब 82 हजार लोग प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आनलाइन आवेदन कर चुके हैं। इनमें लगभग 22 हजार लाभार्थियों का चयन किया जा चुका है। इनमें से नौ हजार लाभार्थियों के बैंक खातों में आवास निर्माण के लिए पहली किस्त भी पहुंच चुकी है। इसके अलावा 15 हजार लाभार्थियों का सर्वे कर रिपोर्ट शासन को भेजी जा चुकी है।
डूडा की परियोजना अधिकारी प्रतिभा श्रीवास्तव ने बताया कि प्रत्येक पात्र गरीब परिवार को योजना का लाभ मिले इस उद्देश्य से घर-घर सर्वे कराया जाएगा। 400 से अधिक लोगों ने मोबाइल नंबर गलत डाला है उसे भी सर्वे के दौरान सही कराया जाएगा।
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