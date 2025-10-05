युवती को बहला फुसला कर भगा ले गया जिम ट्रेनर, शारीरिक संबंध बनाने का मुकदमा

रामनगर में एक जिम ट्रेनर पर युवती को बहला-फुसलाकर भगाने और उसके खाते से एक लाख रुपये निकालने का आरोप लगा है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपहरण और धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। बाद में आरोपी ने युवती से शादी कर ली। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है। शारीरिक संबंध बनाने की धारा भी जोड़ी गई।

जासं, रामनगर। जिम करने आई युवती को ट्रेनर बहला फुसलाकर भगा ले गया। आरोपित ने उसके खाते से एक लाख रुपये भी निकाल लिए। पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया। रामनगर निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि उसकी बहन क्षेत्र में ही जिम करने जाती थी।

आरोप है कि ट्रेनर ने उसकी बहन का मोबाइल जबरन लेकर गूगल पे के माध्यम से एक लाख् रुपये की धनराशि अपने खाते में ट्रांसफर कर ली। जिसका मैसेज पिता को आया तो जानकारी हुई। वह अपनी बहन को लेने जिम में गया तो वह वहां नहीं मिली। पता चला कि ट्रेनर उसकी बहन को जबरन अपहरण कर वाहन से कहीं ले गया है। काफी खोजबीन के बाद भी पता नहीं चला।

अब पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। कोतवाली के एसएसआई मो. युनूस ने बताया कि आरोपित ने एमबीबीएस में प्रवेश दिलाने के नाम पर एक लाख रुपये युवती से ले लिए थे। इसके बाद वह उसे अपने साथ कहीं ले गया और उससे शादी भी कर ली।