जासं, रामनगर (नैनीताल)। कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर प्रसिद्ध गिरिजा देवी मंदिर में आयोजित गंगा स्नान मेले के दौरान मंगलवार को श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। भोर में सुबह चार बजे से ही भक्तों के मंदिर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था।

श्रद्धालुओं ने पवित्र कोसी नदी में स्नान करने के बाद मां गिरिजा के दर्शन कर विधि-विधान से पूजा-अर्चना की। मंदिर के प्रधान पुजारी मनोज चंद्र पांडे ने विशेष पूजा-अर्चना संपन्न कराई। सुबह के समय मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की संख्या अपेक्षाकृत कम रही।