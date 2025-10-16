Language
    जंगल में सजी थी जुआ की महफिल, पुलिस ने मारी रेड; पांच गिरफ्तार और छह फरार

    By Badri Singh Bisht Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 06:32 PM (IST)

    दीपावली के आगमन के साथ, कालाढूंगी क्षेत्र में जुआरी सक्रिय हो गए। पुलिस ने कोटाबाग के जंगल में जुए के अड्डे पर छापा मारकर पांच जुआरियों को गिरफ्तार किया और 5.30 लाख रुपये नकद बरामद किए। फरार जुआरियों की तलाश जारी है, और पुलिस ने क्षेत्र में जुआ खेलने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है।

    गिरफ्तार अभियुक्तों को जुआ अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज। प्रतीकात्‍मक

    जागरण संवाददाता, कालाढूंगी। दीपावली पर्व आते ही क्षेत्र में जुआरी सक्रिय हो गये हैं। कालाढूंगी रेंज के कोटाबाग जंगल में जुआ के फड़ में पुलिस की रेड मार पांच जुआरीयों व 5:30 लाख की नगदी व तास की गड्डियां बरामद की गई है। गिरफ्तार अभियुक्तों को जुआ अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेश किया गया।

    कोतवाल अरूण कुमार सैनी ने बताया कि बुधवार देर शाम को मुखबीर की सूचना मिली थी की कोटाबाग के जंगल में जुआ खेलने वालों की महफिल सजी हुई है। जिसके बाद वरिष्ठ उपनिरिक्षक पंकज जोशी व उपनिरीक्षक फिरोज आलम पुलिस टीम के साथ जंगल में दबिश दी।

    पुलिस के वाहन को देख मौजूद जुआरी भागने लगे। जिसके बाद पुलिसकर्मीयों ने घेंराबंदी कर बेनट चरन निवासी राजेन्द्र नगर राजपुर चौकी हल्द्वानी, हेम चन्द्र तिवारी निवासी ग्राम मनोजरथपुर वासीटीला रामनगर, जसवन्त सिंह निवासी लोहरिया साल मल्ला ऊचापुल हल्द्वानी,नमन जोशी निवासी लामाचौड नाथपुर पाटली थाना मुखानी,प्रेम चन्द्र अग्रवाल निवासी मैन बाजार कालाढूंगी को धर दबोचा।

    वहीं कुन्दन नेगी व मोन्टू निवासी कोटाबाग,कालू व अन्य तीन व्यक्ति अंधेरा का फायदा उठाकर भाग निकले। पुलिस को मौके पर 5,66000 लाख रूपये की धनराशि,पीले रंग का त्रिपाल,2 गड्डी ताश सील बन्द व 52 पते ताश के मिले। कोतवाल सैनी ने बताया कि फरार अभियुक्तों की जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा क्षेत्र में जुआ खेलने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस टीम में

    वरिष्ठ उपनिरीक्षक पंकज जोशी, उपनिरीक्षक फिरोज आलम, अपर उपनिरीक्षक जयवीर सिंह, हेड कांस्टेबल जबर सिंह, मिथुन कुमार, मोहन चन्द्र जोशी, अमनदीप सिंह, विरेन्द्र राणा, किशन नाथ मौजूद रहे।