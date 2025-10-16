जंगल में सजी थी जुआ की महफिल, पुलिस ने मारी रेड; पांच गिरफ्तार और छह फरार

जागरण संवाददाता, कालाढूंगी। दीपावली पर्व आते ही क्षेत्र में जुआरी सक्रिय हो गये हैं। कालाढूंगी रेंज के कोटाबाग जंगल में जुआ के फड़ में पुलिस की रेड मार पांच जुआरीयों व 5:30 लाख की नगदी व तास की गड्डियां बरामद की गई है। गिरफ्तार अभियुक्तों को जुआ अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेश किया गया।



कोतवाल अरूण कुमार सैनी ने बताया कि बुधवार देर शाम को मुखबीर की सूचना मिली थी की कोटाबाग के जंगल में जुआ खेलने वालों की महफिल सजी हुई है। जिसके बाद वरिष्ठ उपनिरिक्षक पंकज जोशी व उपनिरीक्षक फिरोज आलम पुलिस टीम के साथ जंगल में दबिश दी।

पुलिस के वाहन को देख मौजूद जुआरी भागने लगे। जिसके बाद पुलिसकर्मीयों ने घेंराबंदी कर बेनट चरन निवासी राजेन्द्र नगर राजपुर चौकी हल्द्वानी, हेम चन्द्र तिवारी निवासी ग्राम मनोजरथपुर वासीटीला रामनगर, जसवन्त सिंह निवासी लोहरिया साल मल्ला ऊचापुल हल्द्वानी,नमन जोशी निवासी लामाचौड नाथपुर पाटली थाना मुखानी,प्रेम चन्द्र अग्रवाल निवासी मैन बाजार कालाढूंगी को धर दबोचा।