जागरण संवाददाता, हल्द्वानी । कोटाबाग में तैनात एक वन दरोगा शुक्रवार सुबह सरकारी कमरे में बेसुध हालत में मिले। उन्हें नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। जहां चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

पुलिस के अनुसार मूल रूप से शांतिपुरी नंबर-3 पंतनगर ऊधमसिंह नगर निवासी पूरन चंद्र आर्या कोटाबाग में वन विभाग में कार्यरत थे। गुरुवार रात वह खाना खाकर कमरे में सोने चले गए। रात तक उनकी हालत ठीक थी। लेकिन शुक्रवार की सुबह उन्हें कमरे में कर्मचारियों ने बेसुध हालत में पाया।