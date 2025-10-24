Language
    पहली बार रामनगर में होगा रणजी ट्राफी मैच, उत्तराखंड व रेलवे के बीच मुकाबला

    By Nirmala Bohra Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 07:51 PM (IST)

    रामनगर में पहली बार रणजी ट्रॉफी मैच का आयोजन होने जा रहा है, जो उत्तराखंड और रेलवे के बीच खेला जाएगा। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के अध्यक्ष दीपक मेहरा ने बताया कि राज्य में रणजी ट्रॉफी के तीन मैच होंगे, जिसमें रामनगर में पहला मैच 25 अक्टूबर से शुरू होगा। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि 2026 में देहरादून में आईपीएल मैच कराए जाएंगे।

    उत्तराखंड में रणजी ट्राफी के होंगे तीन मैच, रामनगर से होगी शुरूआत

    --अगले साल 2026 में देहरादून में होंगे आईपीएल मैच

    जागरण संवाददाता, रामनगर। रामनगर के इतिहास में पहली बार रणजी ट्राफी मैच का आयोजन होने जा रहा है। कोशिकी क्रिकेट ग्राउंड मंगलार में आयोजित होने वाले मैच की तैयारी पूरी कर ली गई है। गुरुवार को मंगलार गांव में क्रिकेट एसोसिएशन आफ उत्तराखंड के अध्यक्ष दीपक मेहरा ने पत्रकार वार्ता में बताया कि रणजी ट्राफी के तीन मैच उत्तराखंड में खेले जाएंगे। जिसमें रामनगर से रणजी ट्राफी के मैच की शुरूआत होगी।

    पहला मैच रामनगर में 25 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक उत्तराखंड और रेलवे की टीम के बीच खेला जाएगा। 90 ओवर के चार दिवसीय मैच में दो पारी खेली जाएंगी। मैच सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे के बीच होगा। इसके लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के भेजे गए रेफरी, अंपायर सहित दोनों टीम आ चुकी है। खेल मैदान को मैच के मानकों के हिसाब से खेलने लायक बनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि रणजी ट्राफी से ही क्रिकेट की असली पहचान होती है।

    अगला मैच देहरादून के राजीव गांधी स्टेडियम में 16 नवंबर को उत्तराखंड व गुजरात की टीम तथा 29 जनवरी को आसाम व उत्तराखंड की टीम के बीच खेला जाएगा। मेहरा ने बताया कि 2026 में होने वाले आईपीएल मैच भी देहरादून में कराए जाएंगे। पत्रकार वार्ता में राहुल पावर, भूपेंद मेहरा, गौतम फर्त्याल, हिमांशु चौहान भी मौजूद थे। मैच को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में उत्साह बना हुआ है।