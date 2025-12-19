Language
    Train Late: उत्तराखंड में कोहरे ने थामी बाघ की रफ्तार, ट्रेन साढ़े चार घंटे लेट

    By Uday Seth Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 09:20 PM (IST)

    मैदानी क्षेत्रों में कोहरे के कारण बाघ एक्सप्रेस ट्रेन की गति धीमी हो गई है। शुक्रवार को ट्रेन काठगोदाम रेलवे स्टेशन पर निर्धारित समय से साढ़े चार घंट ...और पढ़ें

    मैदानी क्षेत्रों में कोहरा। आर्काइव

    जागरण संवाददाता, हल्द्वानी । मैदानी क्षेत्रों में कोहरे के कारण बाघ एक्सप्रेस ट्रेन की गति काफी हल्की हो गई है। शुक्रवार को ट्रेन काठगादेाम रेलवे स्टेशन पर निर्धारित समय से साढ़े चार घंटे देरी से पहुंची है। इससे यात्रियों को काफी परेशानी हुई।

    बाघ एक्सप्रेस ट्रेन कोलकाता, हावड़ा से चलकर बिहार व उत्तरप्रदेश के कई जिलों से होकर काठगोदाम पहुंचती है। ट्रेन के काठगोदाम पहुंचने का निर्धारित समय सुबह 9:30 बजे है।

    शुक्रवार को ट्रेन करीब साढ़े चार घंटे लेट दोपहर करीब 2:10 बजे पहुंची। इससे यात्रियों को घर पहुंचने के लिए काफी इंतजार करना पड़ा। स्टेशन अधीक्षक डीएस बोरा ने बताया कि कोहरे के कारण ट्रेन रुक रुक कर चलती है। वहीं हावड़ा से काठगोदाम का सफर काफी लंबा है। इससे भी कई बार ट्रेन लेट से पहुंचती है। हांलाकि काठगोदाम से ट्रेन को तय समय पर रवाना किया जाएगा।