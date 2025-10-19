संस, जागरण, पिथौरागढ़। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ के पांच दोस्तों ने एक ही साथ पढ़ाई की और अब एक ही साथ सरकारी नौकरी में भी सफलता हासिल की है। लक्ष्मण सिंह महर कैंपस के वर्ष 2018-19 बैच के पांच विद्यार्थी पंकज कार्की, ऋषभ सिंह जंगपांगी, पंकज भट्ट, रजनीश धामी व हिमांशु भट्ट का चयन सहायक अध्यापक पद पर हुआ है।

चयनित शिक्षकों में पांखू चौसाला निवासी पंकज कार्की को राइंका प्रताप नगर टिहरी, मुनस्यारी निवासी ऋषभ सिंह जंगपांगी को राइंका भनोली अल्मोड़ा, धारचूला निवासी पंकज भट्ट काे राउमावि डुंगराबारा चंपावत, मुनस्यारी निवासी रजनीश धामी को राइंका भेटा बागेश्वर और दौला पिथौरागढ़ निवासी हिमांशु भट्ट को राइंका खेती अल्मोड़ा विद्यालय आवंटित हुआ है।