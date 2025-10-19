ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे: पांच दोस्तों ने एक साथ की पढ़ाई, एक ही साथ बने टीचर
पांच दोस्तों ने साथ में पढ़ाई करके एक मिसाल कायम की है। उन्होंने एक साथ शिक्षक बनकर यह साबित कर दिया कि सच्ची दोस्ती हर मुश्किल को आसान बना देती है। उनकी इस सफलता की कहानी प्रेरणादायक है और दिखाती है कि एकजुट होकर सपने साकार किए जा सकते हैं। वे सभी अब समाज की सेवा कर रहे हैं।
संस, जागरण, पिथौरागढ़। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ के पांच दोस्तों ने एक ही साथ पढ़ाई की और अब एक ही साथ सरकारी नौकरी में भी सफलता हासिल की है। लक्ष्मण सिंह महर कैंपस के वर्ष 2018-19 बैच के पांच विद्यार्थी पंकज कार्की, ऋषभ सिंह जंगपांगी, पंकज भट्ट, रजनीश धामी व हिमांशु भट्ट का चयन सहायक अध्यापक पद पर हुआ है।
चयनित शिक्षकों में पांखू चौसाला निवासी पंकज कार्की को राइंका प्रताप नगर टिहरी, मुनस्यारी निवासी ऋषभ सिंह जंगपांगी को राइंका भनोली अल्मोड़ा, धारचूला निवासी पंकज भट्ट काे राउमावि डुंगराबारा चंपावत, मुनस्यारी निवासी रजनीश धामी को राइंका भेटा बागेश्वर और दौला पिथौरागढ़ निवासी हिमांशु भट्ट को राइंका खेती अल्मोड़ा विद्यालय आवंटित हुआ है।
पांचों विद्यार्थियों के चयन पर कैंपस के निदेशक डा. हेम चंद्र पांडेय समेत समस्त कैंपस परिवार ने खुशी जताते हुए उन्हें शुभकामनाएं प्रेषित की हैं।
