    Haldwani Crime: एसटीएफ टीम पर फायरिंग, सिपाही समेत दो लोग घायल

    By Jagran News Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 09:18 PM (IST)

    हल्द्वानी के खनस्यू में एसटीएफ टीम पर फायरिंग हुई, जिसमें एक सिपाही और एक स्थानीय नागरिक घायल हो गए। घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एस ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। खनस्यू में एसटीएफ टीम पर फायरिंग हुई है। इसमें एसटीएफ के सिपाही सहित दो लोग घायल हुए हैं। इसमें एक स्थानीय व्यक्ति को भी गोली लगी है। घटना के बाद घायलों को शहर के निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम के साथ एसएसपी मंजुनाथ टीसी अस्पताल पहुंच गए। घायलों का हाल जाना और घटना के बारे में जानकारी ली। बताया जा रहा है कि तस्करी की सूचना पर कार्यवाही के लिए एसटीएफ टीम खनस्यू गई थी।

