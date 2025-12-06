Haldwani Crime: एसटीएफ टीम पर फायरिंग, सिपाही समेत दो लोग घायल

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। खनस्यू में एसटीएफ टीम पर फायरिंग हुई है। इसमें एसटीएफ के सिपाही सहित दो लोग घायल हुए हैं। इसमें एक स्थानीय व्यक्ति को भी गोली लगी है। घटना के बाद घायलों को शहर के निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम के साथ एसएसपी मंजुनाथ टीसी अस्पताल पहुंच गए। घायलों का हाल जाना और घटना के बारे में जानकारी ली। बताया जा रहा है कि तस्करी की सूचना पर कार्यवाही के लिए एसटीएफ टीम खनस्यू गई थी।