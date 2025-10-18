कैंची धाम के पास फायरिंग से हड़कंप, एक आदमी को लगी गोली; मौत
नैनीताल के कैंची धाम के पास एक होटल में लाइसेंसी रिवाल्वर से दुर्घटनावश गोली चलने से बेतालघाट के 39 वर्षीय आनंद सिंह की मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया है और फोरेंसिक टीम साक्ष्य जुटा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, रिवाल्वर चेक करने के दौरान यह हादसा हुआ। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, भवाली। कैंची धाम के पास एक होटल में लाइसेंसी रिवाल्वर से गोली चलने से 39 वर्षीय आनंद सिह, निवासी बेतालघाट की मौत हो गई। सूचना के बाद कोतवाली पुलिस मौके है, वही फोरेंसिक टीम घटना स्थल पर साक्ष्य जुटाने पहुची है।
एसएसआई आसिफ खान ने बताया कि सुबह 3 बजे गोली चलने की सूचना मिली। जिसपर मौके पर जाकर शस्त्र व शव को कब्जे में लिया गया। वही फोरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया है। घटना स्थल के प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि रिवाल्वर चैक करने के दौरान गोली चल गई। फिलहाल लोगो से पूछताछ की जा रही है।
नोट- इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।