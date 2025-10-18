Language
    कैंची धाम के पास फायरिंग से हड़कंप, एक आदमी को लगी गोली; मौत

    By Nirmala Bohra Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 04:06 PM (IST)

    नैनीताल के कैंची धाम के पास एक होटल में लाइसेंसी रिवाल्वर से दुर्घटनावश गोली चलने से बेतालघाट के 39 वर्षीय आनंद सिंह की मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया है और फोरेंसिक टीम साक्ष्य जुटा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, रिवाल्वर चेक करने के दौरान यह हादसा हुआ। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    पुलिस मामले की जांच कर रही है। Concept Photo

    जागरण संवाददाता, भवाली। कैंची धाम के पास एक होटल में लाइसेंसी रिवाल्वर से गोली चलने से 39 वर्षीय आनंद सिह, निवासी बेतालघाट की मौत हो गई। सूचना के बाद कोतवाली पुलिस मौके है, वही फोरेंसिक टीम घटना स्थल पर साक्ष्य जुटाने पहुची है।

    एसएसआई आसिफ खान ने बताया कि सुबह 3 बजे गोली चलने की सूचना मिली। जिसपर मौके पर जाकर शस्त्र व शव को कब्जे में लिया गया। वही फोरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया है। घटना स्थल के प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि रिवाल्वर चैक करने के दौरान गोली चल गई। फिलहाल लोगो से पूछताछ की जा रही है।

