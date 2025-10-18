कैंची धाम के पास फायरिंग से हड़कंप, एक आदमी को लगी गोली; मौत

जागरण संवाददाता, भवाली। कैंची धाम के पास एक होटल में लाइसेंसी रिवाल्वर से गोली चलने से 39 वर्षीय आनंद सिह, निवासी बेतालघाट की मौत हो गई। सूचना के बाद कोतवाली पुलिस मौके है, वही फोरेंसिक टीम घटना स्थल पर साक्ष्य जुटाने पहुची है।

एसएसआई आसिफ खान ने बताया कि सुबह 3 बजे गोली चलने की सूचना मिली। जिसपर मौके पर जाकर शस्त्र व शव को कब्जे में लिया गया। वही फोरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया है। घटना स्थल के प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि रिवाल्वर चैक करने के दौरान गोली चल गई। फिलहाल लोगो से पूछताछ की जा रही है।