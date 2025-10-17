Nainital: त्योहार को देखते हुए विभाग पूरी तरह से तैयार, दीपावली पर जिले में 16 जगह में तैनात रहेगी फायर ब्रिगेड

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। धनतेरस से लेकर दीपावली पर्व की समाप्ति पर आग की घटनाओं को देखते हुए अग्निशमन विभाग ने संवेदनशील जगहों में फायर वाहन तैनात कर दिए गए हैं।यह वाहन 22 अक्टूबर तक इन जगहों में तैनात रहेंगे। जबकि जिले के हल्द्वानी में 18, रामनगर में 15 व नैनीताल में 30 फायर डाइड्रेंट चालू हैं।हालांकि नैनीताल में 53 फायर हाइड्रेंट अब जमींदोज या सड़कों में दब चुके हैं।

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार नैनीताल जिले में नौ लाख 54 हजार की आबादी है। हालांकि तब से लेकर अब आबादी की संख्या दोगुनी भी हो चुकी है।इसको देखते हुए जिले में फायर के छोटे बड़े वाहनों की संख्या 16 ही है। जिसपर अग्निशमन विभाग ने 16 स्थानों पर फायर वाहनों की तैनाती कर दी गई है। प्रत्येक स्थानों में चार से पांच फायर कर्मियों की भी तैनाती की है।जो आग जैसी घटनाओं को काबू पाने के लिए मुस्तैद रहेंगे।

वहीं दीपावली पर्व के लिए भी यह ड्यूटी में जमे रहेंगे। जिले में मौजूदा स्थिति में भवाली में दो समेत जिले में 65 फायर हाईड्रेंड मौजूद हैं।जो बड़ी घटनाओं में फायर वाहनों में पानी भरने का कार्य करते हैं। अग्निशमन विभाग ने त्योहार के सीजन से पहले सभी फायर हाइड्रेंड की जांच कर ली है। हालांकि यह सभी हाईड्रेंड पानी की पाइपलाइन से जुड़े हुए हैं। फायर हाइड्रेंड के लिए अलग से पानी की लाइन भी नहीं है। जिससे कभी कभार पाइपलाइन में पानी नहीं होने पर फायर वाहनों में पानी भरने में परेशानी होती है।