    Nainital: त्योहार को देखते हुए विभाग पूरी तरह से तैयार, दीपावली पर जिले में 16 जगह में तैनात रहेगी फायर ब्रिगेड

    By Chayan Rajput Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 08:33 PM (IST)

    दीपावली के अवसर पर नैनीताल जिले में आग की घटनाओं से निपटने के लिए अग्निशमन विभाग ने 16 संवेदनशील स्थानों पर फायर ब्रिगेड तैनात की है। हल्द्वानी, रामनगर और नैनीताल में फायर हाइड्रेंट सक्रिय हैं, हालांकि कुछ हाइड्रेंट निष्क्रिय भी हैं। त्योहार को देखते हुए विभाग पूरी तरह से तैयार है और 22 अक्टूबर तक फायर ब्रिगेड तैनात रहेगी।

    हल्द्वानी में 18, रामनगर में 15, नैनीताल में 30 हाइड्रेंट हैं चालू. Concept Photo

    जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। धनतेरस से लेकर दीपावली पर्व की समाप्ति पर आग की घटनाओं को देखते हुए अग्निशमन विभाग ने संवेदनशील जगहों में फायर वाहन तैनात कर दिए गए हैं।यह वाहन 22 अक्टूबर तक इन जगहों में तैनात रहेंगे। जबकि जिले के हल्द्वानी में 18, रामनगर में 15 व नैनीताल में 30 फायर डाइड्रेंट चालू हैं।हालांकि नैनीताल में 53 फायर हाइड्रेंट अब जमींदोज या सड़कों में दब चुके हैं।

    वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार नैनीताल जिले में नौ लाख 54 हजार की आबादी है। हालांकि तब से लेकर अब आबादी की संख्या दोगुनी भी हो चुकी है।इसको देखते हुए जिले में फायर के छोटे बड़े वाहनों की संख्या 16 ही है। जिसपर अग्निशमन विभाग ने 16 स्थानों पर फायर वाहनों की तैनाती कर दी गई है। प्रत्येक स्थानों में चार से पांच फायर कर्मियों की भी तैनाती की है।जो आग जैसी घटनाओं को काबू पाने के लिए मुस्तैद रहेंगे।

    वहीं दीपावली पर्व के लिए भी यह ड्यूटी में जमे रहेंगे। जिले में मौजूदा स्थिति में भवाली में दो समेत जिले में 65 फायर हाईड्रेंड मौजूद हैं।जो बड़ी घटनाओं में फायर वाहनों में पानी भरने का कार्य करते हैं। अग्निशमन विभाग ने त्योहार के सीजन से पहले सभी फायर हाइड्रेंड की जांच कर ली है। हालांकि यह सभी हाईड्रेंड पानी की पाइपलाइन से जुड़े हुए हैं। फायर हाइड्रेंड के लिए अलग से पानी की लाइन भी नहीं है। जिससे कभी कभार पाइपलाइन में पानी नहीं होने पर फायर वाहनों में पानी भरने में परेशानी होती है।

    हल्द्वानी में यहां तैनात रहेंगे दमकल वाहन

    एमबी इंटर कालेज मैदान(अस्थायी आतिशबाजी बाजार), रामलीला मैदान, लालकुआं (अस्थायी आतिशबाजी बाजार), रामलीला मैदान ऊंचापुल(अस्थायी आतिशबाजी बाजार), गौलापार हैलीपैड

    रामनगर में यहां तैनात रहेंगे दमकल वाहन

    एमपी इंटर कालेज रामनगर, किसान इंटर कालेज पीरूमदारा, रामलीला मैदान कालाढूंगी।

    फायर स्टेशन मल्लीताल में यहां तैनात रहेंगे दमकल वाहन

    डीएसए मैदान मल्लीताल, रामलीला मैदान, नगर पालिका मैदान भवाली, मल्लीताल बाजार, डाट तल्लीताल में दमकल वाहन तैनात रहेंगे।

    त्योहार को देखते हुए हमने पूरी तैयारी कर ली है। फायर वाहन दीपावली पर्व की समाप्ति 22 अक्टूबर तक संवेदनशील स्थलों में तैनात रहेंगे। साथ ही कर्मचारी भी वहां मुस्तैद रहेंगे। जिलेभर में 65 फायर हाइड्रेंट काम कर रहे हैं।

    - गौरव किरार, मुख्य अग्निशमन अधिकारी