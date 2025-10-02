नवरात्रि, दशहरा मनाने घर पहुंच रहे लोग, ट्रेनों की सीट हुई फुल; पूरे हफ्ते सौ तक वेटिंग

नवरात्रि और दशहरा मनाने के लिए लोग अपने घरों की ओर लौट रहे हैं जिससे ट्रेनों में भारी भीड़ है। बाघ एक्सप्रेस और रानीखेत एक्सप्रेस में वेटिंग लिस्ट 100 के पार पहुंच गई है। रेलवे ने पूजा स्पेशल ट्रेनें तो चलाई हैं लेकिन मुख्य मार्गों पर अतिरिक्त ट्रेनें नहीं हैं जिससे यात्रियों को परेशानी हो रही है। कई यात्री बस या टैक्सी से घर जाने को मजबूर हैं।

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी । नवरात्रि त्योहार के समापन के बाद दशहरा समेत अन्य त्योहार की तैयारियां शुरू हो गई हैं। ऐसे में दूसरे राज्यों में रह रहे लोग त्योहार मनाने शहर वापस आ रहे हैं। इसके कारण ट्रेनों में लंबी वेटिंग चल रही है। सबसे अधिक वेटिंग बाघ और रानीखेत एक्सप्रेस में चल रही है। इस दौरान कोलकाता और दिल्ली से काठगोदाम आनी वाली ट्रेनों में सौ के पार वेटिंग चल रही है।

वहीं काठगोदाम, हल्द्वानी से वापसी के लिए भी दोनों ट्रेनें फुल हैं। त्योहार पर घर जाने के इंतजार में बैठे यात्रियों को निराशा हाथ लग रही है। रेलवे ने यात्रियों के लिए पूजा स्पेशल ट्रेन तो चलाई है, लेकिन मुख्य रूट जैसे दिल्ली, बिहार, राजस्थान के लिए कोई अतिरिक्त ट्रेन नहीं चलाई है। जबकि पहले से चल रही ट्रेनों में भी कोई अतिरिक्त कोच की व्यवस्था भी नहीं हुई है।

इसके कारण इन रूट में नियमित चलने वाली ट्रेनों में यात्रियों को जगह नहीं मिल पा रही है। लंबी दूरी की ट्रेन में रानीखेत और बाघ एक्सप्रेस में काफी लंबी वेटिंग चल रही है। काठगोदाम से वाया दिल्ली होते हुए जैसलमेर (राजस्थान) को नियमित चलने वाली रानीखेत एक्सप्रेस में पांच अक्टूबर तक 100 से 120 के बीच वेटिंग चल रही है। जबकि दिल्ली से वापसी में छह अक्टूबर तक टिकट बुक करने तक की जगह नहीं है। इसके बाद 60 से 70 के बीच वेटिंग है।

ऐसे ही काठगोदाम से वाया लखनऊ, बिहार होते हुए हावड़ा (कोलकाता) को नियमित जाने वाली बाघ एक्सप्रेस में भी पांच अक्टूबर तक सौ पार वेटिंग है। वापसी में भी ट्रेन में 100-110 के बीच वेटिंग चल रही है। इन दोनों ट्रेन से सबसे ज्यादा यात्री सफर करते हैं। वेटिंग के कारण सीट ने मिलने से यात्री बस, टैक्सी के सहारे त्योहार मनाने घर पहुंच रहे हैं।

रानीखेत एक्सप्रेस में वेटिंग की स्थिति तारीख- स्लीपर क्लास

2 अक्टूबर- 124

3 अक्टूबर- 109

4 अक्टूबर- 109

5 अक्टूबर- 130

6 अक्टूबर- 52

7 अक्टूबर- 63 बाघ एक्सप्रेस में वेटिंग की स्थिति तारीख- स्लीपर क्लास

2 अक्टूबर- 93

3 अक्टूबर- 92

4 अक्टूबर- 102

5 अक्टूबर- 101

6 अक्टूबर- 73

7 अक्टूबर- 33 (आंकड़े रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट से बुधवार रात 8 बजे तक के हैं)