नवरात्रि, दशहरा मनाने घर पहुंच रहे लोग, ट्रेनों की सीट हुई फुल; पूरे हफ्ते सौ तक वेटिंग
नवरात्रि और दशहरा मनाने के लिए लोग अपने घरों की ओर लौट रहे हैं जिससे ट्रेनों में भारी भीड़ है। बाघ एक्सप्रेस और रानीखेत एक्सप्रेस में वेटिंग लिस्ट 100 के पार पहुंच गई है। रेलवे ने पूजा स्पेशल ट्रेनें तो चलाई हैं लेकिन मुख्य मार्गों पर अतिरिक्त ट्रेनें नहीं हैं जिससे यात्रियों को परेशानी हो रही है। कई यात्री बस या टैक्सी से घर जाने को मजबूर हैं।
रानीखेत एक्सप्रेस में वेटिंग की स्थिति
तारीख- स्लीपर क्लास
2 अक्टूबर- 124
3 अक्टूबर- 109
4 अक्टूबर- 109
5 अक्टूबर- 130
6 अक्टूबर- 52
7 अक्टूबर- 63
बाघ एक्सप्रेस में वेटिंग की स्थिति
तारीख- स्लीपर क्लास
2 अक्टूबर- 93
3 अक्टूबर- 92
4 अक्टूबर- 102
5 अक्टूबर- 101
6 अक्टूबर- 73
7 अक्टूबर- 33
त्योहार के समय ट्रेनों में वेटिंग फुल हो जाती है। यात्रियों की सुविधा के लिए पूजा स्पेशल ट्रेन भी चलाई गई है। वहीं किसी यात्री को कोई परेशानी न हो इसका ध्यान दिया जा रहा है। - संजीव शर्मा, सीनियर डीसीएम, इज्जतनगर
