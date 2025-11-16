जागरण संवाददाता, रामनगर। तराई के जंगल में वन तस्कर के हौंसले बुलंद हैं। सागौन के काटे गए पेड़ के गिल्टे ले जाने से रोकने से वन तस्कर बौखला गए। वन कर्मियों के पहुंचने पर तो आरोपित जंगल से तो भाग गए। उसके कुछ देर बाद आकर वन चौकी में घुस गए और वनकर्मियों से गाली गलौज कर हाथापायी की। इस मामले में नामजद आरोपितों के विरुद्ध कोतवाली में तहरीर दी गई है।

तराई पश्चिमी वन प्रभाग के अंतर्गत रामनगर रेंज के ज्वालावन क्षेत्र में शनिवार को वनकर्मियों को सागौन के पेड़ काटने की सूचना मिली थी।वन चौकी के वन दरोगा हीरा सिंह गौनिया अपने चार वनकर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे थे। आरोपित एक पेड़ काट चुके थे तथा दूसरे पेड़ को काटने का प्रयास कर रहे थे।

वनकर्मियों ने उन्हें ललकारा तो आरोपित मौके से गए भाग गए। वनकर्मियों ने बताया कि कुछ देर बाद चार पांच आरोपित वन चौकी पहुंचे और पेड़ काटने से मना करने पर आक्रोश जताते हुए गाली गलौज करने लगे। इसके बाद आरोपितों ने वन कर्मियों से मारपीट शुरू कर दी। आरोपित वन कर्मियों को धमकी देते हुए चौकी से चले गए। आरोपित आसपास के गांव लोग है।