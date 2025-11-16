Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दुस्‍साहस: पेड़ काटने से रोका तो बौखलाया तस्कर, वनकर्मियों को चौकी में घुसकर पीटा

    By Trilok Rawat Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 08:25 PM (IST)

    रामनगर के तराई क्षेत्र में वन तस्करों का दुस्साहस देखने को मिला। सागौन के पेड़ काट रहे तस्करों को रोकने पर वे बौखला गए और वन चौकी में घुसकर वनकर्मियों से मारपीट की। पुलिस में नामजद शिकायत दर्ज कराई गई है और मामले की जांच जारी है। वनकर्मियों ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है।

    prefferd source google
    Hero Image

    नामजद आरोपितों के विरुद्ध वन विभाग ने पुलिस में दी तहरीर। प्रतीकात्‍मक

    जागरण संवाददाता, रामनगर। तराई के जंगल में वन तस्कर के हौंसले बुलंद हैं। सागौन के काटे गए पेड़ के गिल्टे ले जाने से रोकने से वन तस्कर बौखला गए। वन कर्मियों के पहुंचने पर तो आरोपित जंगल से तो भाग गए। उसके कुछ देर बाद आकर वन चौकी में घुस गए और वनकर्मियों से गाली गलौज कर हाथापायी की। इस मामले में नामजद आरोपितों के विरुद्ध कोतवाली में तहरीर दी गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    तराई पश्चिमी वन प्रभाग के अंतर्गत रामनगर रेंज के ज्वालावन क्षेत्र में शनिवार को वनकर्मियों को सागौन के पेड़ काटने की सूचना मिली थी।वन चौकी के वन दरोगा हीरा सिंह गौनिया अपने चार वनकर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे थे। आरोपित एक पेड़ काट चुके थे तथा दूसरे पेड़ को काटने का प्रयास कर रहे थे।

    वनकर्मियों ने उन्हें ललकारा तो आरोपित मौके से गए भाग गए। वनकर्मियों ने बताया कि कुछ देर बाद चार पांच आरोपित वन चौकी पहुंचे और पेड़ काटने से मना करने पर आक्रोश जताते हुए गाली गलौज करने लगे। इसके बाद आरोपितों ने वन कर्मियों से मारपीट शुरू कर दी। आरोपित वन कर्मियों को धमकी देते हुए चौकी से चले गए। आरोपित आसपास के गांव लोग है।

    वनाधिकारियों ने बताया कि आरोपितों की पहचान कर उनके विरुद्ध नामजद तहरीर दी गई है। वन कर्मियों ने आरोपितों पर कार्रवाई की मांग की है। इधर पुलिस ने बताया कि तहरीर के आधार पर जांच की जा रही है। जांच के बाद आरोपितों पर कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि तराई के जंगल में वन तस्कर को कानून का भी डर नहीं है। पूर्व में भी वनकर्मी खुलेआम पेड़ काटने की घटनाएं कर चुके हैं।