UPCL: ऊर्जा निगम ने गिनाए स्मार्ट मीटर के लाभ, व्यापारियों ने कहा- 'जबरन नहीं लगाने देंगे'

संवाद सहयोगी, जागरण कालाढूंगी । स्मार्ट मीटर का लगातार विरोध होने पर शनिवार को ऊर्जा निगम के अधिकारियों ने नगर में व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। स्मार्ट मीटर लगाने के लाभ गिनाए।

मुख्य बाजार में प्रातीय उद्योग व्यापार मंडल अध्यक्ष राजेश गोयल की अध्यक्षता में हुई बैठक एसडीओ दीपक पाठक ने व्यापारियों को बताया कि स्मार्ट मीटर से बिलिंग में पारदर्शिता आएगी व बिजली की खपत पर नजर रखी जा सकेगी। स्मार्ट मीटर जबरन नहीं लगाया जाएगा, चरणबद्ध तरीके से मीटर बदलने का काम जारी रहेगा।