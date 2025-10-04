Language
    जंगल से निकलकर गिरिजा मंदिर के पुल पर पहुंचा गजराज, रात में सीढ़ियां चढ़ते कैमरे के कैद

    By trilok rawat Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 12:39 PM (IST)

    नैनीताल जिले में रामनगर के गिरिजा मंदिर क्षेत्र में एक हाथी देखा गया। रात में हाथी को गिरिजा मंदिर के पुल पर चढ़ते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद किया गया। रामनगर वन प्रभाग के कोसी रेंज में स्थित यह क्षेत्र वन्यजीवों के लिए जाना जाता है जहाँ हाथियों की आवाजाही सामान्य है। वन विभाग के अनुसार यह क्षेत्र हाथियों का कॉरिडोर है।

    रामनगर के गिरिजा देवी मंदिर के समीप पुल पर चढ़ता हाथी। सौजन्य: इंटरनेट

    जासं, रामनगर। अक्सर ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में चढ़ने वाला हाथी गिरिजा मंदिर क्षेत्र में घूम रहा है। रात में हाथी की गिरिजा मंदिर पुल पर चढ़ते हुए फोटो सीसीटीवी में कैद हुई है। बता दें कि रामनगर वन प्रभाग कोसी रेंज के वन क्षेत्र के अंतर्गत गिरिजा मंदिर स्थित है।

    ऐसे में यहां वन्य जीवों की मौजूदगी रहती है।यह पूरा क्षेत्र जंगली जानवरों की मौजूदगी वाला है। एक हाथी भी आए दिन यहां पुल पर घूमता रहता है। शुक्रवार की तड़के तीन बजे भी एक हाथी फिर से गिरिजा मंदिर के समीप बने पुल की सीढ़ियां आसानी से चढ़कर ऊपर पहुंच गया।

    हाथी काफी देर तक घूमता रहा। इसके बाद वह जंगल को चला गया। इससे पहले भी हाथी पुल पर आ चुका है। जानकारों का कहना है कि हाथी ऊंचे क्षेत्रों में आसानी से आवाजाही कर लेता है। हाथी पर पुल पर चढ़ने की यह वीडियो मंदिर समिति के सीसीटीवी में कैद हुई।

    कोसी रेंज के रेंजर शेखर चंद्र तिवाड़ी ने बताया कि हाथी अक्सर उस क्षेत्र में दिखता है। कारीडोर होने की वजह से हाथी आवाजाही करते रहते हैं।