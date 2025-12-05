Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    PWD के सेवानिवृत्त जेई के घर से गायब हो गया आठ तोला सोना, किसी को नहीं लगी भनक

    By Nirmala Bohra Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 05:15 PM (IST)

    हल्द्वानी के पीलीकोठी में एक सेवानिवृत्त जूनियर इंजीनियर के घर से आठ तोला सोना और पांच हजार रुपये चोरी हो गए। परिवार को घटना की जानकारी तब हुई जब उन्ह ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    श्यामा गार्डन निवासी पीड़ित परिवार ने पुलिस को दी तहरीर. Concept Photo

    जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। पीलीकोठी में लोक निर्माण विभाग के सेवानिवृत्त जूनियर इंजीनियर के घर से आठ तोला सोना व पांच हजार रुपये चोरी हो गए। हैरानी की बात तो यह है कि परिवार वालों को इसकी भनक तक नहीं लगी। जब उन्हें चोरी होने की सूचना का पता चला तो उन्होंने मुखानी थाना में चोरी की शिकायत की। पुलिस ने शक के आधार पर जेई के किराएदार को हिरासत में लिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पीलीकोठी श्यामा गार्डन निवासी लोनिवि के सेवानिवृत्त जूनियर इंजीनियर सुरेश चंद्र तिवारी अपनी पत्नी प्रेमा तिवारी के साथ रहते हैं। जबकि उनका एक बेटा अमेरिका तो दूसरा नोएडा में नौकरी करता है। सुरेश ने बताया कि तीन दिसंबर को उन्हें अलमारी से बाहर सामान बिखरा हुआ देखा। ऐसे में जब पत्नी प्रेमा को शक हुआ तो उन्होंने लाकर की तलाशी ली।

    तब पता चला कि लाकर से मंगलसूत्र, सोने की चार अंगूठी, चांदी का कटोरा व नगदी गायब मिली। उन्होंने बताया कि गायब हुए आभूषण उनके व बहू के रखे हुए थे। हालांकि इसके बाद दोनों पति-पत्नी ने पूरे घर में आभूषणों को चेक किया। लेकिन वह उन्हें कहीं नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने चोरी की सूचना मुखानी थाने में दी है। दंपत्ति ने कहा कि तीन दिसंबर को पुलिस को चोरी की सूचना दी थी। लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

    इधर, शुक्रवार को मुखानी पुलिस उनके घर पहुंची और पूछताछ की। पीड़ित दंपत्ति के घर के नीचे किराए पर रहने वाली एक महिला पर पुलिस को शक हुआ। जिसपर पुलिस ने महिला को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ शुरू कर दी है। मुखानी थानाध्यक्ष सुशील जोशी ने बताया कि चोरी के मामले में जांच चल रही है। जल्द ही पुलिस चोरी का पर्दाफाश करेगी।