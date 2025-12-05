PWD के सेवानिवृत्त जेई के घर से गायब हो गया आठ तोला सोना, किसी को नहीं लगी भनक

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। पीलीकोठी में लोक निर्माण विभाग के सेवानिवृत्त जूनियर इंजीनियर के घर से आठ तोला सोना व पांच हजार रुपये चोरी हो गए। हैरानी की बात तो यह है कि परिवार वालों को इसकी भनक तक नहीं लगी। जब उन्हें चोरी होने की सूचना का पता चला तो उन्होंने मुखानी थाना में चोरी की शिकायत की। पुलिस ने शक के आधार पर जेई के किराएदार को हिरासत में लिया है।

पीलीकोठी श्यामा गार्डन निवासी लोनिवि के सेवानिवृत्त जूनियर इंजीनियर सुरेश चंद्र तिवारी अपनी पत्नी प्रेमा तिवारी के साथ रहते हैं। जबकि उनका एक बेटा अमेरिका तो दूसरा नोएडा में नौकरी करता है। सुरेश ने बताया कि तीन दिसंबर को उन्हें अलमारी से बाहर सामान बिखरा हुआ देखा। ऐसे में जब पत्नी प्रेमा को शक हुआ तो उन्होंने लाकर की तलाशी ली।

तब पता चला कि लाकर से मंगलसूत्र, सोने की चार अंगूठी, चांदी का कटोरा व नगदी गायब मिली। उन्होंने बताया कि गायब हुए आभूषण उनके व बहू के रखे हुए थे। हालांकि इसके बाद दोनों पति-पत्नी ने पूरे घर में आभूषणों को चेक किया। लेकिन वह उन्हें कहीं नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने चोरी की सूचना मुखानी थाने में दी है। दंपत्ति ने कहा कि तीन दिसंबर को पुलिस को चोरी की सूचना दी थी। लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।