    जमरानी बांध परियोजना में अब तक 800 मीटर टनल का निर्माण, जून 2029 तक पूरा होगा प्रोजेक्‍ट

    By Kishore Joshi Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 03:40 PM (IST)

    जमरानी बांध परियोजना में अब तक 800 मीटर सुरंग का निर्माण हो चुका है। अधिकारियों के अनुसार, इस परियोजना को जून 2029 तक पूरा करने का लक्ष्य है। इस परियोजना से क्षेत्र में सिंचाई और पेयजल की सुविधा में सुधार होगा।

    डीएम ने की समीक्षा बैठक। आर्काइव

    जागरण संवाददाता, नैनीताल। डीएम ललित मोहन रयाल ने बैठक कर निर्माणाधीन महत्वपूर्ण परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर अधिकारियों को तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए हैं।

    बैठक में जमरानी परियोजना के महाप्रबंधक परियोजना महेश खरे ने डीएम को बताया कि वर्तमान तक 800 मीटर टनल का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है, शेष में कार्य तेजी से किया जा रहा है। डीएम ने जमरानी बांध परियोजना सहित सैनिटोरियम- भवाली-कैंचीधाम बाईपास सड़क निर्माण एवं मानस खंड मंदिर माला योजना अंतर्गत नैना देवी मंदिर में कराए जा रहे सुंदरीकरण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की।

    बुधवार को जिला कार्यालय सभागार में हुई बैठक में बताया गया कि जमरानी बांध परियोजना जून 2029 में पूर्ण होनी है। डीएम ने वर्तमान में किए जा रहे निर्माण कार्यों के साथ ही टनल निर्माण कार्य, पुनर्वास, भूमि अधिग्रहण की स्थिति, मुआवजा वितरण, गूलों एवं नहरों के सुधारीकरण व निर्माण कार्यों के साथ ही बांध परियोजना के लिए बिजली लाइन बिछाने, अमृतपुर कैलाश द्वार से परियोजना स्थल तक सड़क सुधारीकरण एवं डामरीकरण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की।

    महाप्रबंधक परियोजना महेश खरे ने डीएम को बताया कि वर्तमान तक 800 मीटर टनल का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है, शेष में कार्य तेजी से किया जा रहा है। डीएम ने निर्धारित समय पर परियोजना में कार्य पूर्ण हो, इसके लिए प्रतिदिन के निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्य की प्रगति सुनिश्चित करने की अपेक्षा की।जिलाधिकारी ने कहा सरकार की यह एक महत्वपूर्ण परियोजना है, इसके निर्माण कार्य को अधिकारी गंभीरतापूर्वक लेते हुए निर्धारित समय जून 2029 तक इसे पूर्ण पर कराएं।