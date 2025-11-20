जागरण संवाददाता, नैनीताल। डीएम ललित मोहन रयाल ने बैठक कर निर्माणाधीन महत्वपूर्ण परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर अधिकारियों को तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में जमरानी परियोजना के महाप्रबंधक परियोजना महेश खरे ने डीएम को बताया कि वर्तमान तक 800 मीटर टनल का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है, शेष में कार्य तेजी से किया जा रहा है। डीएम ने जमरानी बांध परियोजना सहित सैनिटोरियम- भवाली-कैंचीधाम बाईपास सड़क निर्माण एवं मानस खंड मंदिर माला योजना अंतर्गत नैना देवी मंदिर में कराए जा रहे सुंदरीकरण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की।

बुधवार को जिला कार्यालय सभागार में हुई बैठक में बताया गया कि जमरानी बांध परियोजना जून 2029 में पूर्ण होनी है। डीएम ने वर्तमान में किए जा रहे निर्माण कार्यों के साथ ही टनल निर्माण कार्य, पुनर्वास, भूमि अधिग्रहण की स्थिति, मुआवजा वितरण, गूलों एवं नहरों के सुधारीकरण व निर्माण कार्यों के साथ ही बांध परियोजना के लिए बिजली लाइन बिछाने, अमृतपुर कैलाश द्वार से परियोजना स्थल तक सड़क सुधारीकरण एवं डामरीकरण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की।