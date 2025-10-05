Language
    Nainital Tourism: सैलानियों का सूना खत्म, दशहरा वीकेंड से बढ़ने लगा पर्यटन कारोबार

    By kishore joshi Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 06:52 PM (IST)

    Nainital Tourism उत्‍तराखंड के नैनीताल में मानसून के बाद पर्यटन व्यवसाय में सुधार दिख रहा है। दशहरा की छुट्टियों के कारण पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हुई है जिससे होटल और बाजार गुलजार हैं। स्नोव्यू चिड़ियाघर और मालरोड जैसे स्थानों पर पर्यटकों की भीड़ देखी जा सकती है। बंगाली पर्यटकों की आमद से पर्यटन कारोबारियों के चेहरे पर खुशी है।

    पर्यटन कारोबारियों की चेहरों पर चमक है। जागरण

    जागरण संवादाता, नैनीताल। मानसून के दौरान अगस्त माह से घट रहा शहर का पर्यटन कारोबार अब बढ़ने लगा है। दशहरा के बाद चार दिनों के अवकाश के चलते पर्यटकों की खासी चहल-पहल रही। अब बंगाली पर्यटकों की आमद भी शुरू होने से पर्यटन कारोबारियों की चेहरों पर चमक है।

    यह वीकेंड पर्यटन के लिहाज से उत्साहजनक रहा। शुक्रवार से सैलानियों का पहुंचना शुरू हो गया था, जो रविवार तक जारी रहा। आने वाले दिनों में भी सैलानियों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है।

    रविवार को होटलों के अधिकांश कमरे फुल रहे। बाजारों में भी रौनक रही। स्नोव्यू, चिड़ियाघर, हिमालय दर्शन, केव गार्डन और मालरोड पर सैलानियों की भीड़ रही। नौका विहार करने वालों का भी तांता लगा रहा।

    शाम को सूर्यास्त का नजारा देखने के लिए सैलानी हनुमानगढ़ी पहुंचे। पर्यटन कारोबारियों के मुताबिक तीन दिनों से बंगाली पर्यटक बढ़ने लगे हैं।