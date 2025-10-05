Nainital Tourism: सैलानियों का सूना खत्म, दशहरा वीकेंड से बढ़ने लगा पर्यटन कारोबार

जागरण संवादाता, नैनीताल। मानसून के दौरान अगस्त माह से घट रहा शहर का पर्यटन कारोबार अब बढ़ने लगा है। दशहरा के बाद चार दिनों के अवकाश के चलते पर्यटकों की खासी चहल-पहल रही। अब बंगाली पर्यटकों की आमद भी शुरू होने से पर्यटन कारोबारियों की चेहरों पर चमक है।

यह वीकेंड पर्यटन के लिहाज से उत्साहजनक रहा। शुक्रवार से सैलानियों का पहुंचना शुरू हो गया था, जो रविवार तक जारी रहा। आने वाले दिनों में भी सैलानियों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है।

रविवार को होटलों के अधिकांश कमरे फुल रहे। बाजारों में भी रौनक रही। स्नोव्यू, चिड़ियाघर, हिमालय दर्शन, केव गार्डन और मालरोड पर सैलानियों की भीड़ रही। नौका विहार करने वालों का भी तांता लगा रहा।