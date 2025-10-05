Nainital Tourism: सैलानियों का सूना खत्म, दशहरा वीकेंड से बढ़ने लगा पर्यटन कारोबार
Nainital Tourism उत्तराखंड के नैनीताल में मानसून के बाद पर्यटन व्यवसाय में सुधार दिख रहा है। दशहरा की छुट्टियों के कारण पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हुई है जिससे होटल और बाजार गुलजार हैं। स्नोव्यू चिड़ियाघर और मालरोड जैसे स्थानों पर पर्यटकों की भीड़ देखी जा सकती है। बंगाली पर्यटकों की आमद से पर्यटन कारोबारियों के चेहरे पर खुशी है।
जागरण संवादाता, नैनीताल। मानसून के दौरान अगस्त माह से घट रहा शहर का पर्यटन कारोबार अब बढ़ने लगा है। दशहरा के बाद चार दिनों के अवकाश के चलते पर्यटकों की खासी चहल-पहल रही। अब बंगाली पर्यटकों की आमद भी शुरू होने से पर्यटन कारोबारियों की चेहरों पर चमक है।
