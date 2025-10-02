Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Dussehra 2025: हल्‍द्वानी में काम नहीं आया रूट डायवर्जन, रात में सड़कों में लगा लंबा जाम

    By chayan rajput Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 09:02 PM (IST)

    दशहरा पर्व के कारण हल्द्वानी में रूट डायवर्जन करने पर भी डहरिया और मुखानी रोड पर लंबा जाम लग गया जिससे लोग परेशान रहे। बरेली और रामपुर रोड से आने वाले वाहनों को मुखानी चौराहा की ओर मोड़ने से स्थिति और बिगड़ गई। चार पहिया और दोपहिया वाहन रेंगते रहे जिससे यात्रियों को भारी परेशानी हुई। शहर के बीच वाहनों के प्रतिबंध के कारण कुछ राहत मिली।

    prefferd source google
    Hero Image
    डहरिया रोड, मुखानी रोड में जाम लगने से लोग हुए परेशान। प्रतीकात्‍मक

    जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। दशहरा पर्व के चलते हल्द्वानी शहर में दोपहर दो बजे से ही पुलिस ने रूट डायवर्जन कर दिया। दोपहर से लेकर शाम छह बजे तक तक स्थिति काबू में रही। लेकिन उसके बाद डहरिया व मुखानी रोड की तरफ लंबा जाम लग गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जाम खुलवाने में पुलिस के पसीने छूट गए। गुरुवार के दिन पुलिस की ओर से बरेली रोड व रामपुर रोड से आने वाले वाहनों का डायवर्जन आइटीआइ तिराहा से होते हुए क्रियाशाला तिराहा से मुखानी चौराहा की तरफ कर दिया गया। जिसके चलते रात के समय जाम की स्थिति बन गई।

    दरअसल, बरेली रोड से गांधी इंटर कालेज तिराहा से वाहनों को डायवर्ट कर एफटीआइ तिराहा से आइटीआइ तिराहा होते हुए क्रियाशाला तिराहा से मुखानी चौराहा व अटल रोड तिराहा तक किया गया। वहीं रामपुर रोड से भी ऊपर को जाने वाले वाहनों का डायवर्जन आइटीआइ तिराहा से डायवर्ट होकर मुखानी चौराहा होते किया गया।

    दोनों सड़कों से मुखानी रोड के रास्ते वाहनों का डायवर्जन करने के चलते जाम की स्थिति बन गई। इसके चलते चार पहिया व दोपहिया वाहन रेंगते हुए चलते रहे। ऊपर की तरफ जाने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा।

    वहीं शहर के बीचोबीच वाहनों के प्रतिबंध होने के चलते सड़कों में काफी कम वाहन ही दिखे। वहीं काठगोदाम से शहर की तरफ आने पर भी कालटैक्स की तरफ वाहनों का हल्का जाम रहा।