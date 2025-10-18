Gold Price: सोने के बढ़ते दाम का असर, अब इस मैटल की ज्वैलरी पसंद करने लगे लोग

धनतेरस से पहले ही लगातार सोने के दाम काफी बढ़ रहे हैं। हालांकि कब दाम गिर जाएं इसका अभी कुछ नहीं पता। चांदी की मांग काफी अधिक है। जिससे चांदी मिलना मुश्किल हो रही है। लोगों का रुझान अब चांदी की सामग्री पर ज्यादा है। - घनश्याम रस्तोगी, अध्यक्ष, ग्रीन सिटी सराफा स्वर्णकार एसोसिएशन



सोना महंगा होने के चलते चांदी की मांग इस बार काफी ज्यादा है। पहले लोग चांदी का हार तक नहीं पहनते थे। लेकिन अब हार की सबसे ज्यादा मांग आ रही है। सोना काफी कम खरीदा जा रहा है। सोने की ज्वैलरी से ज्यादा 24 कैरट कच्चा सोना व सिक्की खरीद रहे हैं। - नंद किशोर वर्मा, सराफा कारोबारी



सोने की भी अच्छी खासी एडवांस में बुकिंग हो रही है। सराफा कारोबार त्योहार के सीजन में बूम कर रहा है। सोने के अलावा डायमंड ज्वैलरी भी लोग पसंद कर रहे हैं। ग्राहकों को लुभाने के लिए कई आफर भी रखे गए हैं। - प्रदीप बंसल, सराफा कारोबारी

लोग निवेश करने के लिए सोने के सिक्के भी काफी खरीद रहे हैं। क्योंकि यह पूरे 24 कैरट के होते हैं। साथ ही ज्वैलरी भी पसंद की जा रही है। लोग चांदी भी इसबार काफी खरीद रहे हैं। लोगों में काफी असमंजस की स्थिति है। इसलिए भी सोना कम खरीदा जा रहा है। - जसपाल सिंह, सराफा कारोबारी