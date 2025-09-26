आपातकाल में दो और कोविड में 3 साल तक नहीं बनी छात्रों की सरकार, गौरवशाली रहा है कुमाऊं विवि छात्रसंघ का इतिहास

नैनीताल के डीएसबी कॉलेज छात्रसंघ का गौरवशाली इतिहास रहा है। आपातकाल में दो साल और कोविड काल में तीन साल तक चुनाव नहीं हुए। कुमाऊं विवि छात्रसंघ के कई अध्यक्ष राजनीति में ऊंचे पदों पर पहुंचे। लिंगदोह कमेटी के बाद छात्र राजनीति की चमक कुछ कम हुई है। डीएसबी छात्रसंघ का पहला चुनाव 1971 में हुआ था। कोविड काल में भी छात्रसंघ चुनाव नहीं हो सके थे।

किशोर जोशी, नैनीताल । कुमाऊं विवि के प्रतिष्ठित डीएसबी कालेज छात्रसंघ का गौरवशाली अतीत रहा है। पिछले साल अधूरे कोर्स और सेमेस्टर परीक्षाओं की वजह से छात्रसंघ चुनाव नहीं हो सके थे जबकि उससे पहले आपातकाल के दौर में दो साल तक छात्रसंघ चुनाव भी प्रतिबंधित कर दिए गए तो तीन साल तक कोविड काल में भी चुनाव नहीं हो सके।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कुमाऊं विवि छात्रसंघ चुनाव के इतिहास में दो बार अध्यक्ष बनने वाले डा. महेंद्र पाल दो बार सांसद बनने वाले इकलौते छात्रनेता रहे हैं। इसके अलावा विवि के छात्रसंघ अध्यक्ष रहे डा. नारायण सिंह जंतवाल नैनीताल व मोहन बिष्ट लालकुआं के विधायक जबकि हरीश बिष्ट भीमताल, प्रकाश बोरा, शेर सिंह नौलिया ब्लाक प्रमुख ओखलकांडा, रामनगर के भगीरथ लाल चौधरी, सचिन नेगी नैनीताल के पालिका अध्यक्ष बने, जबकि लिंगदोह कमेटी की सिफारिश लागू होने के बाद छात्रनेताओं की सियासी चमक फीकी पड़ गई।

राज्य गठन से पहले तक कुमाऊं विवि के डीएसबी परिसर छात्रसंघ अध्यक्ष की सरकारी, सामाजिक स्तर पर खूब धाक रही है, जिसके चर्चे आज भी होते हैं। दो-दो बार हारने के बाद जीतने वाले छात्र नेता अपनी जिम्मेदारी व कर्तव्यों के प्रति परिपक्व हो जाते रहे। डीएसबी छात्रसंघ का पहला चुनाव 1971 में हुआ था, तब महेंद्र पाल अध्यक्ष, हरीश खाती उपाध्यक्ष, कुंदन लोधियाल सचिव, गंगा सिंह बिष्ट उपसचिव बने थे। उसके बाद किशन पांडे, जीवन सिंह नेगी, महेंद्र सिंह पाल फिर से अध्यक्ष बने। 1975 व 1976-77 में भी चुनाव नहीं हुए।