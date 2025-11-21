गश्त के लिए वन कर्मियों को बोलेरो से लेने जा रहा था डुाइवर, हादसे में मौत
रामनगर में वन कर्मियों को लेने जा रही एक सरकारी बोलेरो की अर्टिगा से टक्कर में आउटसोर्स चालक मनीष बिष्ट की मौत हो गई। यह दुर्घटना पीरूमदारा के पास हुई, जिसमें आर्टिगा सवार चार लोग भी घायल हो गए। मनीष तराई पश्चिमी वन प्रभाग के आम पोखरा रेंज में कार्यरत थे, और वन विभाग ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
जागरण संवाददाता, रामनगर। गश्त के लिए वन कर्मियों को लेने जा रहे सरकारी बोलेरो की सामने से आ रहे अर्टिगा वाहन से टक्कर हो गई। दुर्घटना में वन विभाग के आउटसोर्स चालक की मौत हो गई। रामनगर के चिलकिया गांव निवासी मनीष बिष्ट 30 पुत्र नारायण सिंह तराई पश्चिमी वन प्रभाग के आम पोखरा रेंज में सरकारी वाहन में आउटसोर्स से चालक पद पर था।
शुक्रवार को जंगल में गश्त के लिए मनीष सरकारी वाहन लेकर हलदुवा में वनकर्मियों को लेने जा रहा था। पीरूमदारा के समीप काशीपुर से आ रही आर्टिगा वाहन से बोलेरो की टक्कर हो गई। जिसमें बोलेरो चालक मनीष व आर्टिगा कार सवार चार लोग घायल हो गए। दुर्घटना में मनीष गंभीर रूप से घायल हो गया। घायलों को सरकारी अस्पताल लाया गया।
अस्पताल लाने पर मनीष को चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर वन विभाग के कर्मचारी अस्पताल पहुंच गए। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। मनीष तीन साल से आमपोखरा रेंज में कार्यरत था।
