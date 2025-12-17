नैनीताल: पिता और भाई की शिकायत पर डीएम ने निरस्त किया शस्त्र लाइसेंस, सता रहा जान के खतरे का डर

जागरण संवाददाता, नैनीताल। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने अवगत कराया कि विकास किरौला पुत्र जीएस किरौला, निवासी बलोट होटल, भुजियाघाट, थाना–नैनीताल के विरुद्ध उपलब्ध अभिलेखों एवं तथ्यों के अवलोकन के आधार पर शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिया है। जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि लाइसेंसी का अपने पिता एवं सगे भाई के साथ संपत्ति संबंधी विवाद न्यायालय में विचाराधीन है।

डीएम के अनुसार लाइसेंसी के पिता एवं सगे भाई की ओर से भी अपने जीवन को लेकर भय व्यक्त किया गया है। उन्होंने कहा कि भूमि एवं संपत्ति से जुड़े पारिवारिक विवाद स्वभावतः अत्यंत तनावपूर्ण एवं संवेदनशील होते हैं, ऐसे मामलों में शस्त्र की उपलब्धता स्थिति को और अधिक गंभीर एवं घातक रूप प्रदान कर सकती है। आशंका व्यक्त की गई है कि शस्त्र का प्रयोग परिवार के ही सदस्यों के विरुद्ध किया जा सकता है।

इस प्रकार का पारिवारिक एवं भूमि विवाद न केवल सामाजिक ताने-बाने को प्रभावित करता है, बल्कि लोक शांति एवं सार्वजनिक व्यवस्था के लिए भी प्रतिकूल है। ऐसी परिस्थितियों में शस्त्र का लाइसेंस बने रहना जनहित एवं लोक शांति के दृष्टिगत उपयुक्त नहीं पाया गया।