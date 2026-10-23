दीपावली पर मिलावटी मिठाई से बचें, रंग महक और स्वाद से ऐसे करें पहचान

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी । दीपावली पर्व पर खाद्य पदार्थों की डिमांड और सप्लाई बढ़ जाती है। साथ ही मिलावट बढ़ने का खतरा रहता है। किसी भी दुकान पर मिठाई लेने से सबसे पहले उसके रंग को देखें। अगर उसमें हरे रंग की लेयर दिखे, तो वह फंगस है।

उसके बाद एक पीस मिठाई का लेकर उसकी महक देखें, अगर उसमें से बास आए तो वह खराब है। साथ ही मिठाई को चखकर उसमें कड़वापन आना भी खराब मिठाई का संकेत है। यदि यह मिलावट किसी दुकान पर लगती है, तो तुरंत खाद्य सुरक्षा विभाग को इसकी सूचना दें।

यह जानकारी खाद्य सुरक्षा विभाग के उपायुक्त कुमाऊं डा. आरएस कठायत ने दी है। वह गुरुवार को दैनिक जागरण के प्रश्न पहर कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने पाठकों के सवालों का फोन के माध्यम से उत्तर दिया। उन्होंने पाठकों को कहा कि त्योहार में कोई भी खाद्य सामग्री लेने से पहले सतर्कता, जागरूकता होनी जरूरी है। बताया कि यदि कोई खुला खाद्य पदार्थ ले रहे हैं, तो उसे देखकर या छूकर, सूंघकर और स्वाद लेने के बाद ही खरीदें।

साथ ही पैक्ड आइटम खरीदने से पहले उस पर अंकित पैकिंग डेट, उत्पादन की डेट व एक्सपायरी की डेट चेक करें। यदि किसी प्रकार की गड़बड़ी लगे, तो ग्राहक खाद्य सुरक्षा विभाग के टोल फ्री नंबर 18001804246 पर शिकायत दर्ज करें। इसके अलावा FSSAI.FOSCOS.GOV.IN की साइट पर भी अपना मामला दर्ज कर सकते हैं। जिसका जल्द से जल्द समाधान होता है।