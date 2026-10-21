घर पर रखी ब्रेड से बनाएं हलवाई जैसी सॉफ्ट और शाही मिठाई, मुंह में जाते ही घुल जाएगा इसका स्वाद!

1 सबसे पहले एक भारी तले की कड़ाही में एक लीटर दूध डालकर गैस पर उबलने के लिए रख दें। जब दूध में उबाल आ जाए, तो गैस की आंच धीमी कर दें और बीच-बीच में चलाते हुए दूध को गाढ़ा होने दें।

2 जब दूध आधा रह जाए, तब इसमें चीनी, इलायची पाउडर और केसर के धागे मिलाएं।

3 इसके बाद कटे हुए ड्राई फ्रूट्स मिलाकर दूध को रबड़ी जैसा गाढ़ा होने तक पकाएं, फिर गैस बंद करके इसे ठंडा होने दें।

4 अब पैन में खोया लें और इसमें बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स मिलाकर एक गाढ़ा मिश्रण बना लें, जो ब्रेड के अंदर भरा जाएगा।

5 अब ताजा ब्रेड के स्लाइस लें और एक चाकू की मदद से उसके किनारों को चारों तरफ से काटकर अलग कर लें।

6 ब्रेड के सफेद हिस्से को चकले पर रखें और बेलन की मदद से उसे हल्का-हल्का बेल लें, ताकि वो चपटा हो जाए।

7 बेले हुए ब्रेड के बीच में खोया की स्टफिंग भरें और ब्रेड को रोल कर दें।

8 इसी तरह सभी ब्रेड स्लाइस में स्टफिंग भरकर रोल्स तैयार कर लें।

9 तैयार ब्रेड रोल्स को एक सर्विंग प्लेट में सजा लें और इसके ऊपर ठंडी की हुई रबड़ी डालकर ब्रेड को चारों तरफ से इसमें डुबो दें।