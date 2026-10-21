घर पर रखी ब्रेड से बनाएं हलवाई जैसी सॉफ्ट और शाही मिठाई, मुंह में जाते ही घुल जाएगा इसका स्वाद!
अगर कुछ मीठा और टेस्टी खाने का मन है, तो घर पर रखी ब्रेड से ब्रेड मलाई रोल बना सकते हैं।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। अगर घर पर कुछ मीठा खाने का मन हो, लेकिन समझ न आए कि क्या बनाएं, तो ब्रेड मलाई रोल एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ये डिजर्ट दिखने में काफी शाही लगता है और स्वाद में भी काफी लाजवाब होता है। ये मिठाई मुंह में जाते ही घुल जाती है और स्वाद से बिल्कुल ऐसी नहीं लगेगा कि आपने ये मिठाई घर पर बनाई है। आइए जानें घर पर स्वादिष्ट ब्रेड मलाई रोल बनाने की रेसिपी।