भीमताल में खेल प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम, 100 मीटर दौड़ में कृतिका-सुमित ने मारी बाजी

जागरण संवाददाता, भीमताल। भीमताल स्थित मिनी स्टेडियम में सोमवार को जिला स्तरीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि पालिका चेयरमैन सीमा टम्टा एवं ब्लाक प्रमुख डा. हरीश सिंह बिष्ट ने इसका शुभारंभ किया।
प्रतियोगिता में सब जूनियर वर्ग में 100 मी. 200 मी. 400 मी. 600 मी. एवं गोला फेंक, चक्का फेंक, खो-खो, कबड्डी, बैडमिंटन और टेबल टेनिस खेलों का आयोजन हुआ। सौ मीटर बालिका वर्ग में भीमताल से कृतिका ने प्रथम, बालक वर्ग में रामगढ़ के सुमित पांडे ने प्रथम स्थान प्राप्त किया।
वहीं, गोला फेंक में रामगढ़ के सुमित पांडे ने, चक्का फेंक में हल्द्वानी के दीपक कश्यप व खो-खो में धारी विकास खंड की टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया।
इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक हर्ष बहादुर चंद, जिला खेल समन्वयक पूरन नयाल, बंशीधर कांडपाल, मनोज तिवारी, सुरेश सुयाल, हेमचंद भट्ट, हरीश पाठक, राकेश शुक्ला, रेखा रौतेला, सुरेश जोशी, मदन बर्थवाल, प्रताप राम, रश्मि वर्मा, मीना नयाल, महेश, कपिल, दीपक राठौर, इंदर सिंह रावत, ललित बेलवाल, देवेंद्र बिष्ट, किरन कांडपाल व लक्ष्मी काला आदि उपस्थित रहे।
