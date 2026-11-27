जागरण संवाददाता, रामनगर। कार्बेट पार्क के ढिकाला पर्यटन जोन में पर्यटकों से नियमों का पालन कराने के लिए पहरा लगाया गया है। इसके लिए कर्मचारी पर्यटकों पर नजर रख रहे हैं।

कार्बेट प्रशासन नियमों की अनदेखी करने पर जिप्सी मालिक के विरुद्ध एक सप्ताह से 15 दिन तक वाहन बैन करने की कार्रवाई भी करता है। इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों पर सफारी में मोबाइल फोन भी प्रतिबंधित किया गया है।