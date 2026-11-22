जासं, रामनगर। कार्बेट टाइगर रिजर्व में शिकारी पक्षियों का सर्वे किया जाएगा। साथ ही तीन गिद्ध ( वल्चर) में सैटेलाइट टैग भी लगाया जाएगा। सर्वे में कार्बेट विश्व प्रकृति निधि संस्था की तकनीकी व मैनुअल मदद लेगा।

जंगल के पारिस्थतिकी तंत्र को संतुलित, स्वच्छ व स्वस्थ बनाए रखने में शिकारी पक्षियों चील, बाज, गिद्ध, उल्लू, की भूमिका महत्वपूर्ण है।

इसी के तहत कार्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक डा. साकेत बडोला ने दो साल पूर्व शिकारी पक्षियों के संरक्षण व उनका डेटा एकत्र करने के लिए एक चार वर्षीय प्रोजेक्ट बनाया था। जिसके तहत पिछले वर्ष राजाजी टाइगर रिजर्व व कार्बेट टाइगर रिजर्व में एक-एक गिद्ध में सर्वे के लिए सेटेलाइट लगाया था। जो देहरादून व नेपाल की सीमा तक गए थे।

तब सर्वे में कार्बेट में घौंसले बनाकर रह रहे नौ प्रजाति के शिकारी पक्षी मिले थे। गिद्धों की प्रजाति ज्यादा संकट में होने की वजह से उनके संरक्षण को गिद्धों की निगरानी के लिए उनमें सैटेलाइट लगाया था। इस बार फिर कार्बेट के जंगल में नये सिरे से शिकारी पक्षियों का सर्वे किया जाएगा।

अगले सप्ताह से ढेला व झिरना क्षेत्र से रेड हेडेड वल्चर, इजीप्शन वल्चर व व्हाइट बैक्ड वल्चर को पकड़कर उनमें अलग-अलग सेटेलाइट टैग किया जाएगा। इसके अलावा जंगल में सर्वे कर देखा जाएगा कि जो शिकारी प्रजाति के पक्षी पिछले वर्ष दिखे थे, वह अभी भी यहीं है या फिर कोई नई प्रजाति आई है। यह सभी तथ्य जुटाए जाएंगे। इसके बाद दो वर्ष और सर्वे होगा।