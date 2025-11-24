धर्मेंद्र ने नैनीताल में की थी इस सुपरहिट फिल्म की शूटिंग, कहा था- लोगों के दिलों से खौफ मिटाने आया हूंं

रमेश चंद्रा, नैनीताल। बॉलीवुड का वो सितारा, जो आज भी नैनीताल के लोगों के दिलों में राज करता है। हीमैन के नाम से अलग पहचान बनाने वाला धर्मेंद्र का वह दमदार डायलॉग आज भी लोगों को याद है, जो उसने फिल्म हुकूमत में बोला था कि मैं यहां शांति नगर के लोगों के दिलों से डेबीडियन का खौफ मिटाने आया हूं। इस फिल्म में नैनीताल का नाम शांति नगर रखा गया था।

नैनीताल समेत नजदीकी अन्य स्थलों में महीने भर फिल्म हुकूमत की शूटिंग हुई थी। बॉलीवुड के सुनहरे दौर में यह एक ऐसी फिल्म थी, जिसने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाई थी, बल्कि नैनीताल लोकेशन की खूबसूरती को भी अमर कर दिया था।

वर्ष 1984 में हुकूमत की शूटिंग नैनीताल में हुई थी और 1987 में रिलीज के साथ सुपरहिट हुई थी। निर्देशक अनिल शर्मा की यह एक्शन ड्रामा धर्मेंद्र के करियर की बड़ी हिट्स फिल्मों में एक थी और उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई। इस फिल्म ने रिकॉर्डतोड़ 11 करोड़ की कमाई की थी।

फिल्म में धर्मेंद्र एसपी अर्जुन सिंह एक ईमानदार पुलिस अधिकारी की भूमिका में हैं, जो अपराधियों के खिलाफ जंग लड़ता है। नैनीताल की झीलों और पहाड़ों के बीच यह संघर्ष दर्शकों को रोमांचित करता है। हुकूमत की शूटिंग नैनी झील के किनारे, मल्लीताल फील्ड, माल रोड, कलैक्ट्रेट समेत भवाली, भीमताल और रानीखेत में हुई थी।

नैनीताल के शांत, ठंडा वातावरण फिल्म की हिंसक कहानी से बिल्कुल उलट था, लेकिन पटकथा लेखकों ने इसे इतनी खूबसूरती से बुना कि दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। फिल्म की पूरी यूनिट नैनीताल क्लब में ठहरी हुई थी। फिल्म में धर्मेंद्र के अलावा प्रेम चोपड़ा, सदाशिव अमरापुरकर, जोगिंदर, सुधीर, शम्मी कपूर राजेंद्र कुमार और स्वप्ना थी।

नैनीताल के स्थानीय लोग कहते हैं कि धर्मेंद्र जितने सहज थे उतना ही ग्राउंडेड थे। शूटिंग के दौरान उनका अंदाज निराला हुआ करता था। शॉर्ट ओके होते ही प्रशंसकों के बीच घुल मिल जाना, उन्हें ऑटोग्राफ देने और फोटो खिंचवाने में कंजूसी नहीं करते थे।