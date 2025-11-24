Language
    धर्मेंद्र ने नैनीताल में की थी इस सुपरहिट फिल्म की शूटिंग, कहा था- लोगों के दिलों से खौफ मिटाने आया हूंं

    By Shivam Yadav Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 02:03 PM (IST)

    दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र ने नैनीताल में अपनी एक सुपरहिट फिल्म की शूटिंग की। उन्होंने कहा कि वह लोगों के दिलों से डर मिटाने आए हैं। धर्मेंद्र ने नैनीताल की खूबसूरत वादियों में फिल्म की शूटिंग की और स्थानीय लोगों के साथ समय बिताया। उन्होंने फिल्म के माध्यम से सकारात्मक संदेश देने की बात कही।

    रमेश चंद्रा, नैनीताल। बॉलीवुड का वो सितारा, जो आज भी नैनीताल के लोगों के दिलों में राज करता है। हीमैन के नाम से अलग पहचान बनाने वाला धर्मेंद्र का वह दमदार डायलॉग आज भी लोगों को याद है, जो उसने फिल्म हुकूमत में बोला था कि मैं यहां शांति नगर के लोगों के दिलों से डेबीडियन का खौफ मिटाने आया हूं। इस फिल्म में नैनीताल का नाम शांति नगर रखा गया था।

    नैनीताल समेत नजदीकी अन्य स्थलों में महीने भर फिल्म हुकूमत की शूटिंग हुई थी। बॉलीवुड के सुनहरे दौर में यह एक ऐसी फिल्म थी, जिसने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाई थी, बल्कि नैनीताल लोकेशन की खूबसूरती को भी अमर कर दिया था।

    वर्ष 1984 में हुकूमत की शूटिंग नैनीताल में हुई थी और 1987 में रिलीज के साथ सुपरहिट हुई थी। निर्देशक अनिल शर्मा की यह एक्शन ड्रामा धर्मेंद्र के करियर की बड़ी हिट्स फिल्मों में एक थी और उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई। इस फिल्म ने रिकॉर्डतोड़ 11 करोड़ की कमाई की थी।

    फिल्म में धर्मेंद्र एसपी अर्जुन सिंह एक ईमानदार पुलिस अधिकारी की भूमिका में हैं, जो अपराधियों के खिलाफ जंग लड़ता है। नैनीताल की झीलों और पहाड़ों के बीच यह संघर्ष दर्शकों को रोमांचित करता है। हुकूमत की शूटिंग नैनी झील के किनारे, मल्लीताल फील्ड, माल रोड, कलैक्ट्रेट समेत भवाली, भीमताल और रानीखेत में हुई थी।

    नैनीताल के शांत, ठंडा वातावरण फिल्म की हिंसक कहानी से बिल्कुल उलट था, लेकिन पटकथा लेखकों ने इसे इतनी खूबसूरती से बुना कि दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। फिल्म की पूरी यूनिट नैनीताल क्लब में ठहरी हुई थी। फिल्म में धर्मेंद्र के अलावा प्रेम चोपड़ा, सदाशिव अमरापुरकर, जोगिंदर, सुधीर, शम्मी कपूर राजेंद्र कुमार और स्वप्ना थी।

    नैनीताल के स्थानीय लोग कहते हैं कि धर्मेंद्र जितने सहज थे उतना ही ग्राउंडेड थे। शूटिंग के दौरान उनका अंदाज निराला हुआ करता था। शॉर्ट ओके होते ही प्रशंसकों के बीच घुल मिल जाना, उन्हें ऑटोग्राफ देने और फोटो खिंचवाने में कंजूसी नहीं करते थे। 

    मालरोड धर्मेंद्र की सर्वाधिक पसंदीदा जगह थी, वह अक्सर स्थानीय लोगों से साथ मालरोड की सैर करते नजर आए।

    -पुष्कर सिंह बिष्ट

     

    शूटिंग देखने के लिए मल्लीताल रिक्शा स्टैंड पर उमड़ी भीड़ से छत ही टूट गई। तब धर्मेंद्र ने पूछा भी था कि किसी को चोट तो नहीं लगी।

    -वीरेंद्र सिंह बिष्ट

    मल्लीताल फील्ड में शूटिंग देखने के लिए सैकड़ों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। शूटिंग में अभिनेता सुधीर का सिर मुडवाकर जूतों की माला पहनाई गई थी।

    -चंदर सिंह

    शूटिंग एक दृश्य में एक जूलूस निकाला गया था। भारी भीड़ जमा हुई थी और मात्र आठ वर्ष का होने के बावजूद वह खुद भी इस दृश्य का हिस्सा बनना चाहते थे।

    -तरन राज

    धर्मेंद्र का फैन होने के कारण शूटिंग देखना नहीं छोड़ा था और नैनीताल समेत भवाली और भीमताल में शूटिंग देखने पहुंच जाता था। वास्तव में वह दौर गजब का था और धर्मेंद्र सिर्फ रील ही नहीं बल्कि रियल हीरो बन गए थे।