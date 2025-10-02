Language
    हुर्रे: खादी में नया ट्रेंड, युवाओं को जोड़ रही डिजाइनर शर्ट; आज से उत्पादों पर 25 प्रतिशत छूट

    By Uday seth Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 03:17 PM (IST)

    गांधी आश्रम ने युवाओं को खादी से जोड़ने के लिए डिजाइनर शर्ट पेश की हैं जिनकी कीमत 800-900 रुपये है। महिलाओं के लिए डिजाइनर साड़ियां भी उपलब्ध हैं। गांधी जयंती से खादी उत्पादों पर 25% की छूट शुरू हो गई है जो 108 दिनों तक चलेगी। इस पहल से गांधी आश्रम को पिछले साल के मुकाबले 7 लाख रुपये का मुनाफा हुआ है।

    गांधी आश्रम में दो अक्टूबर से 108 दिन तक चलेगी 25 प्रतिशत की छूट. Concept Photo

    जागरण संवाददाता, हल्द्वानी । स्वदेशी खादी के उत्पादों से युवाओं को जोड़ने के लिए गांधी आश्रम ने नई पहल की है। इसके लिए क्षेत्रीय गांधी आश्रम हल्द्वानी के सभी स्टोर में डिजाइन शर्ट बिक रही हैं जो युवाओं को पसंद भी आ रही हैं। इसके दाम 800 से 900 रुपये तक हैं। स्टोर में महिलाओं के लिए खादी काटन, सिल्क की डिजाइनर साड़ियां भी उपलब्ध हैं।

    नई पीढ़ी को खादी से जोड़ने के लिए गांधी आश्रम ने अपने परिधान में बदलाव किया है। पहले खादी के सामान्य कुर्ते, पायजामा बिकते थे। इसे युवा कम पसंद करते थे। इससे गांधी आश्रम की बिक्री भी कम होती थी। ऐसे में समय की मांग को देखते हुए गांधी आश्रम की दुकानों पर डिजाइनर कुर्ते, शर्ट और साड़ियां बिकने लगी हैं। इसमें विभिन्न रंगों के धारीधार (स्ट्रिप) वाले कुर्ते, शर्ट शामिल हैं।

    वहीं लाइनिंग वाले शार्ट कुर्ते भी उपलब्ध हैं। इसके अलावा बिक्री स्टोर में सिल्क की कढ़ाई की हुई डिजाइनर साड़ियां भी खूब बिकती हैं। इनका रेट छह से लेकर 22 हजार तक है। वहीं खादी, काटन की साड़ियां का रेट दो से साढ़े तीन हजार तक हैं। जींस के साथ डिजाइनर कुर्ते अच्छा लुक देते है।

    गांधी आश्रम के सचिव अभय कुमार वर्मा ने बताया कि नई पीढ़ी को खादी से जोड़ने के लिए नया उपयोग किया है। इससे पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष में करीब सात लाख का मुनाफा भी हुआ है।

    दो अक्टूबर से 108 दिन तक चलेगी खादी उत्पादों पर भारी छूट

    खादी के कपड़े के शौकीनों के लिए अच्छी खबर है। गुरुवार को गांधी जयंती से खादी के कपड़ों में 25 प्रतिशत की छूट मिलने जा रही है। यह छूट दो अक्टूबर से 108 दिन तक चलेगी। ऐसे में खादी, सूती, रेशमी खादी, ऊनी खादी, पौली खादी समेत अन्य उत्पादों के कपड़ों में भारी छूट मिलेगी।

    इसमें 10 प्रतिशत राज्य सरकार और 15 प्रतिशत केंद्रीय सरकार से भुगतान होता है। सचिव अभय कुमार वर्मा ने बताया कि यह छूट क्षेत्रीय गांधी आश्रम हल्द्वानी से जुड़े सभी बिक्री स्टोर में उपलब्ध रहेगी।