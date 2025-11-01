Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Dengue Cases in Haldwani: सात माह में डेंगू के 20 मरीज पॉजिटिव, एक एसटीएच में भर्ती

    By Uday Seth Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 09:41 AM (IST)

    हल्द्वानी के एसटीएच अस्पताल में बीते सात महीनों में डेंगू के 20 मरीज मिले हैं, जिनमें एलाइजा टेस्ट पॉजिटिव पाया गया। ज्यादातर मरीज दूसरे राज्यों से यात्रा कर आए थे। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार जिले में अभी तक डेंगू का कोई मामला नहीं है, लेकिन अस्पताल में 31 मामले दर्ज किए गए हैं। चिकित्सकों का कहना है कि ज्यादातर मरीज यात्रा के दौरान संक्रमित हुए। स्वास्थ्य विभाग जागरूकता अभियान चला रहा है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। डा. सुशीला तिवारी अस्पताल (एसटीएच) में अप्रैल से अब तक करीब सात माह में डेंगू के 20 मरीज आए हैं। इन मरीजों की एलाइजा पाजीटिव पाई गई। उपचार को पहुंचे अधिकतर मरीज दूसरे राज्य या जिलों से यात्रा कर पहुंचे थे। यात्रा के दौरान मरीज डेंगू मच्छर के काटने से संक्रमित हो गए। अस्पताल आए मरीजों को उपचार के बाद वापिस भेज दिया। जबकि अभी एक डेंगू संक्रमित मरीज एसटीएच के बाल रोग विभाग के वार्ड में भर्ती है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    स्वास्थ्य विभाग के अनुसार जिले में अब तक डेंगू संक्रमित कोई मामला नहीं मिला है, लेकिन एसटीएच के आकड़े के अनुसार सात माह में डेंगू लक्षण के करीब 31 मामले पहुंचे हैं। जिसमें 20 मरीजों की एलाइजा जांच पाजीटिव आई है। एलाइजा पाजीटिव आने के बाद ही डेंगू का मरीज माना जाता है। अस्पताल पहुंचे डेंगू के मरीजों का समय से उपचार के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया है।

    चिकित्सकों के अनुसार अधिकतर मामले किसी दूसरी जगह से आए थे। जिन्हें यात्रा के दौरान या अन्य किसी जगह पर मच्छर ने कांटा। हल्द्वानी पहुंचकर उन्हें कुछ दिनों में लक्षण दिखने शुरू हुए। जिसके चलते एसटीएच में उपचार के लिए पहुंचे। इसमें ज्यादातर 20 से 45 वर्ष आयु वर्ग के मरीज शामिल रहे।

    एसटीएच डेंगू नोडल डा. परमजीत सिंह ने बताया कि अप्रैल से अब तक 20 मरीजों की एलाइजा रिपोर्ट पाजीटिव आई है। अन्य मरीजों के कार्ड टेस्ट में डेंगू पाजीटिव मिला है। कार्ड टेस्ट से डेंगू की पुष्टि नहीं होती है। बताया कि एक डेंगू संक्रमित मरीज अभी अस्पताल में भर्ती है। जिसका उपचार चल रहा है। बताया कि बड़ी संख्या में आवाजाही से डेंगू चेन के एक्टिव होने का खतरा बढ़ जाता है।

    स्वास्थ्य विभाग के अनुसार जिले में डेंगू की अब तक कोई पुष्टि नहीं
    जिले में स्वास्थ्य विभाग के अनुसार डेंगू के मामले की कोई पुष्टि नहीं हुई है। जिला निगरानी अधिकारी डा. मनोज कांडपाल ने बताया कि इस सीजन में डेंगू के कोई मरीज की रिपोर्ट नहीं है। विभाग की ओर से हल्द्वानी, लालकुआं, कालाढूंगी व रामनगर में 20 वाेलेंटियर की टीम लगी है।

    घर-घर पहुंचकर लोगों को डेंगू के प्रति जागरूक कर रहे हैं। इसके साथ ही क्षेत्र में साफ-सफाई, गंदा पानी के जमाव न होने समेत अन्य दिक्कतों को दूर कर रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग की ओर से सभी सरकारी व निजी अस्पतालों में निगरानी की जा रही है।