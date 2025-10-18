Language
    धनतेरस पर नैनीताल में रुपयों की बौछार, 425 करोड़ का हुआ कारोबार

    By Sumit Joshi Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 07:48 PM (IST)

    धनतेरस पर नैनीताल जिले के बाजारों में खूब रौनक रही और लगभग 425 करोड़ का कारोबार हुआ। सोना-चांदी, वाहन, बर्तन और इलेक्ट्रॉनिक्स की जमकर खरीदारी हुई। कारोबारियों ने बाजारों को भव्य रूप से सजाया था। लोगों ने घरों में धन्वंतरि पूजन किया और यम देवता के निमित्त दीप दान किया। सराफा व्यापारियों ने लगभग 110 करोड़ का कारोबार किया।

    Hero Image

    नैनीताल जिले का बाजार देर शाम तक ग्राहकों से रहा गुलजार। प्रतीकात्‍मक

    जागरण संवाददाता, हल्द्वानी । धनतेरस पर शनिवार को मां लक्ष्मी की कृपा बाजार पर जमकर बरसी। हल्द्वानी सहित पूरे नैनीताल जिले के बाजार ग्राहकों से गुलजार रहे। सुबह 8:40 बजे से रात 9:40 बजे तक खरीदारी का शुभ मुहूर्त था। ऐसे में मुख्य बाजार से लेकर नगर के शापिंग काम्प्लेक्स और मार्ट्स में सुबह से देर शाम तक लोगों की भीड़ देखने को मिली। उत्साहित कारोबारियों ने बाजार की भव्य सज्जा कर ग्राहकों का स्वागत किया। उत्सवी माहौल के बीच जिले में 425 करोड़ से अधिक का कारोबार होने का अनुमान लगाया गया है।

    सोने-चांदी के भाव में तेजी के बावजूद लोगों का आभूषण खरीदने को लेकर उत्साह कम नहीं हुआ। साथ ही सोने के ईंट की खरीदारी भी हुई। तांबे-कांसे व स्टील के बर्तनों व क्राकरी भी जमकर खरीदे गए। धनतेरस पर झाड़ू खरीदना शुभ माना जाता है, ऐसे में लोगों ने झाड़ू भी खरीदे। इलेक्ट्रानिक, कपड़ा, फर्नीचर और आटोमोबाइल के बाजार में उत्साह दिखा। गाड़ियों को भी रफ्तार मिली।

    इधर, धनतेरस यानी धन्वंतरि जयंती पर लोगों ने घरों में धन्वंतरि पूजन भी किया। शाम के समय अल्प मृत्यु निवारण के लिए यम देवता का पूजन व दीप दान किया गया। ज्योतिषाचार्य डा. नवीन जोशी ने बताया कि त्रयोदशी तिथि धनतेरस पर यम देवता के निमित्त शाम के समय दीप दान करने से समस्त रोग-शोक दूर होते हैं। अल्प मृत्यु का निवारण होता है।

    110 करोड़ के सोना-चांदी का हुआ व्यापार

    सराफा बाजार में दोपहर बाद अधिक भीड़ देखने को मिली। ज्वेलरी शोरूम भी गुलजार रहे। ग्राहकों ने चांदी के साथ ही सोने के सिक्के, भगवान की चांदी की मूर्तियां, अंगूठी, चेन, हार आदि भी खूब खरीदे। ग्रीन सिटी सर्राफा स्वर्णकार एसोसिएशन के अध्यक्ष घनश्याम रस्तोगी ने बताया कि जिलेभर कारोबार अच्छा रहा। कारोबारियों ने लगभग 100 से 110 करोड़ रुपये तक का कारोबार होने का अनुमान जताया है।

    275 करोड़ से ज्यादा के खरीदे गए वाहन

    जिले में आटोमोबाइल कारोबार इस वर्ष अच्छा रहा। लोगों ने दोपहिया और चौपहिया वाहन खरीदे। इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री भी हुई। आटोमोबाइल कारोबारियों के अनुसार जिले में करीब 2500 वाहनों की बिक्री का अनुमान है। ऐसे में तकरीबन 275 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार हुआ है। नैनीताल मोटर्स के एमडी भूपेश अग्रवाल एवं पाल निसान के जीएम सतीश पांडे ने बताया कि पिछले वर्ष के मुकाबले इस त्योहारी सीजन काम अच्छा है।

    15 करोड़ के बिके बर्तन व क्राकरी

    बाजार में लोगों ने तांबे, कांसे व स्टील के बर्तनों के साथ ही क्राकरी, शंख, घंटी, दीपक, अखंड ज्योत, मूर्तियां खूब खरीदी। हल्द्वानी के बर्तन बाजार में खरीदारी के लिए काफी संख्या में भीड़ रही। दोपहर बाद तो चलना भी दूभर हो गया। बर्तनों की दुकानों के आगे खचाखच ग्राहक रहे हैं। प्रांतीय नगर उद्योग व्यापार मंडल के महानगर अध्यक्ष राजीव अग्रवाल ने बताया कि बर्तन बाजार में काफी रौनक रही है। इधर, व्यापारियों ने जिले में 15 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार होने का अनुमान जताया है।

    इलेक्ट्रानिक्स, फर्नीचर और कपड़ा बाजार में भी बूम

    इलेक्ट्रानिक्स, फर्नीचर और कपड़ा बाजार भी धनतेरस पर रौनक देखने को मिली। ग्राहकों ने फ्रिज, वाशिंग, मशीन, एसी, एयर फ्राइर, माइक्रोवेव, एलइडी टीवी आदि सामान जमकर खरीदे। ऐसे में 10 करोड़ का इलेक्ट्रानिक कारोबार होने का अनुमान जताया गया है। फर्नीचर की भी अच्छी बिक्री हुई और पांच करोड़ से ज्यादा के सामान की बिक्री का अनुमान लगाया गया। मुख्य बाजार की गार्मेंट्स शाप के साथ ही वस्त्र शोरूमों में भी अच्छा कारोबार हुआ।