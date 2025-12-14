Language
    विधायक कैड़ा ने दी सौगात: क्षतिग्रस्त कालाआगर-गलनी मार्ग के लिए 50 लाख स्वीकृत

    By Mohit Kumar Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 07:50 AM (IST)

    विधायक राम सिंह कैड़ा ने भीमताल विधानसभा क्षेत्र के गगुवांचौड़ आदि गावों का दौरा कर ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं। उन्होंने बताया कि कालाआगर से गलनी-चमोली ...और पढ़ें

    फाइल फोटो।

    संवाद सहयोगी जागरण, भीमताल।: विधायक राम सिंह कैड़ा ने भीमताल विधानसभा के गगुवांचौड़, सुई, पोखरी, कुलोरी, च्यूरीगाड़, आदि गावों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। और विभागीय अधिकारियो को ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिये। भीमताल विधायक राम सिंह कैड़ा ने बताया कि भीमताल विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ओखलकांडा ब्लाक के कालाआगर से गलनी-चमोली मोटर मार्ग जो आपदा के कारण पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था।

    मोटर मार्ग के पुनर्निर्माण के लिए 50 लाख स्वीकृति करा दिये

    मार्ग पर आवागमन बंद होने से ग्रामीणों को काफी परेशानियो का सामना करना पड़ रहा था। ग्रामीणों की समस्या को देखते हुए उन्होंने विभाग के अधिकारियो को शीघ्र आपदा मद से मोटर मार्ग पर वायरकिट व दीवारों का निर्माण करने के निर्देश दिये थे। वर्तमान में आपदा मद से गलनी के पास क्षतिग्रस्त मोटर मार्ग के पुनर्निर्माण के लिए 50 लाख स्वीकृति करा दिये है। जिसपर विधायक ने विभाग से क्षतिग्रस्त मोटर मार्ग पर दीवारों का निर्माण, सुधारीकरण का कार्य हेतु टैण्डर प्रक्रिया पूर्ण करने को कहा है।