उत्तराखंड में 22 नवंबर को 29 शहरों में होगी डीएलएड प्रवेश परीक्षा, यहां से डाउनलोड करें एडमिट कार्ड
उत्तराखंड में द्विवर्षीय डीएलएड प्रशिक्षण के लिए प्रवेश परीक्षा 22 नवंबर को 29 शहरों में होगी। अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र ऑनलाइन जारी हो गए हैं, जिसे वे विभागीय वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा के लिए नोडल केंद्र कंट्रोल रूम के रूप में कार्य करेंगे। प्रवेश पत्र डाउनलोड न होने पर नोडल केंद्र से प्राप्त किया जा सकता है।
जागरण संवाददाता, रामनगर। द्विवर्षीय डिप्लोमा इन एलीमैंटरी एजुकेशन डीएलएड प्रशिक्षण के लिए आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षा 29 शहरों के 151 केंद्रों पर 22 नवंबर को होगी। इसके लिए अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र आनलाइन जारी किए गए हैं। अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र आनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं।
प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए डीएलड प्रवेश परीक्षा पास करने के बाद दो साल का डायट में प्रशिक्षण होता है। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद सरकार विज्ञप्ति जारी करती है। जिसमें प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने का मौका मिलता है।
उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद की ओर से पूर्व में डीएलएड के आनलाइन आवेदन पत्र मांगे गए थे। जिसमें 40751 आवेदन पत्र परिषद को मिले थे। अब परिषद की ओर से अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र जारी कर विभागीय वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.यूकेडीएलएड.काम व डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.यूबीएसई.यूके.जीओवी.इन पर अपलोड किए गए हैं। परिषद के सचिव विनोद कुमार सिमल्टी ने बताया कि अभ्यर्थी आठ नवंबर से अपना पंजीकरण नंबर, नाम व जन्म तिथि भरकर प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे।
परीक्षा शहर में बने नोडल केंद्र 20 नवंबर से 22 नवंबर तक कंट्रोल रूम के रूप में कार्य करेंग। प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं होने की स्थिति में वह 20 से 21 नवंबर को कार्यालय समय में परीक्षा के लिए चयनित पहले परीक्षा शहर में बने नोडल परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होकर अपना प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए अभ्यर्थी को अपने साथ आवेदन पत्र की छायाप्रति, दो पासपोर्ट साइज फोटो एवं फोटो पहचान पत्र की छाया्प्रति देनी होगी।
