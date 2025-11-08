उत्तराखंड में 22 नवंबर को 29 शहरों में होगी डीएलएड प्रवेश परीक्षा, यहां से डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

जागरण संवाददाता, रामनगर। द्विवर्षीय डिप्लोमा इन एलीमैंटरी एजुकेशन डीएलएड प्रशिक्षण के लिए आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षा 29 शहरों के 151 केंद्रों पर 22 नवंबर को होगी। इसके लिए अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र आनलाइन जारी किए गए हैं। अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र आनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं।

प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए डीएलड प्रवेश परीक्षा पास करने के बाद दो साल का डायट में प्रशिक्षण होता है। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद सरकार विज्ञप्ति जारी करती है। जिसमें प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने का मौका मिलता है।

उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद की ओर से पूर्व में डीएलएड के आनलाइन आवेदन पत्र मांगे गए थे। जिसमें 40751 आवेदन पत्र परिषद को मिले थे। अब परिषद की ओर से अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र जारी कर विभागीय वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.यूकेडीएलएड.काम व डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.यूबीएसई.यूके.जीओवी.इन पर अपलोड किए गए हैं। परिषद के सचिव विनोद कुमार सिमल्टी ने बताया कि अभ्यर्थी आठ नवंबर से अपना पंजीकरण नंबर, नाम व जन्म तिथि भरकर प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे।