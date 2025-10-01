हल्द्वानी में साइबर ठगों ने एक ट्रैवल एजेंट को कर्नल जोरा सिंह बनकर ठगा। ठग ने अल्मोड़ा के लिए टेम्पो ट्रैवलर बुक कराई और फिर आर्मी के नियमों का हवाला देकर 25 हजार रुपये अपने खाते में डलवा लिए। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। इससे पहले भी हल्द्वानी में रोडवेज परिचालक से इसी तरह की ठगी हुई थी।

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। साइबर ठगों ने हल्द्वानी रोडवेज के परिचालक से रुपये ठगने के बाद अब गौलापार के ट्रैवल एजेंट को हजारों रुपये की चपत लगा ली। इसमें भी साइबर ठग ने आर्मी से कर्नल जोरा सिंह बोल रहा हूं कहते हुए ट्रेवल एजेंट से टेम्पो ट्रैवलर हल्द्वानी से अल्मोड़ा तक बुला ली। इसके बाद पहले साइबर ठग ने टेम्पो ट्रैवलर के खाते में एक रुपया डाला फिर उससे 25 हजार रुपये खाते में डलवा लिए।

गौलापार जगतपुर निवासी गौरव शर्मा ने पुलिस को बताया कि हल्द्वानी स्थित खानचंद मार्केट में वह डोर एंड ट्रेवल नाम का व्यवसाय करता है। 27 सितंबर की सुबह करीब सात बजे उसे एक काल आई। काल करने वाले ने खुद को कर्नल जोरा सिंह बताया और अल्मोड़ा से दिल्ली जाने के लिए 17 सीटर टेम्पो ट्रैवलर बुक करवाई।

पीड़ित गौरव ने कहा कि वाहन के अल्मोड़ा पहुंचते ही आरोपी ने आर्मी नियमों का हवाला देकर कहा कि पहले आप 25,000 रुपये और एक रुपया उनके खाते में भेजना होगा। तब जाकर आर्मी की ओर से 50 हजार रुपये रिफंड होंगे। क्योंकि आर्मी का यूपीआई 50 हजार से कम की ट्रांजेक्शन नहीं करता। झांसे में आकर गौरव ने यूपीआई से दो रुपये और 25,000 रुपये ट्रांसफर कर दिए।

आधार कार्ड व ड्राइविंग लाइसेंस भी मांगा साइबर ठग ने वाहन चालकों के आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस भी मांगे। जिन्हें ड्राइवर ने उसे व्हाट्एसप में भेज दिए। बाद में पीड़ित को धोखाधड़ी का एहसास हुआ। घटना के दौरान ड्राइवर भूपेंद्र सिंह का बैंक खाता छह घंटे के लिए भी हैक हो गया। चोरगलिया थानाध्यक्ष हरपाल ने बताया कि तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।