हिमालयी राज्यों की महिलाओं पर शातिर अपराधियों की नजर, असम के बाद उत्तराखंड में सबसे ज्यादा मामले
उत्तराखंड में साइबर अपराध के मामलों में महिलाओं की संख्या चिंताजनक है जहां लगभग 29% शिकार महिलाएं हैं। असम के बाद उत्तराखंड हिमालयी राज्यों में महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराध में दूसरे स्थान पर है। साइबर अश्लील वीडियो और ब्लैकमेलिंग जैसे मामले बढ़ रहे हैं। सतर्कता के चलते 2021 से 2023 तक मामलों में गिरावट आई है पर स्थिति अभी भी गंभीर है।
अन्य हिमालय राज्यों में महिलाओं के साथ साइबर क्राइम
-
असम में महिलाओं के साथ साइबर अश्लील वीडियो के 97, साइबर ब्लैकमेलिंग के 11, रूप बदलकर बात करने के 74 और अन्य साइबर क्राइम के मामले 285 दर्ज किए गए हैं।
-
हिमाचल प्रदेश में अश्लील वीडियो के 21, स्टाकिंग के दो व अन्य 17 मामले साइबर क्राइम में रिकार्ड दर्ज किए गए हैं।
-
सिक्किम में अश्लील वीडियो के चार व अन्य साइबर क्राइम की चार घटनाएं दर्ज की गई हैं।
-
अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ चार मामले देखने को मिले हैं।
-
नागालैंड में साइबर अश्लील वीडियो का एक, मणिपुर में साइबर क्राइम के अन्य मामले छह, मेघालय में अश्लील वीडियो के नौ व अन्य 19 मामले हैं।
-
त्रिपुरा में साइबर अश्लील वीडियो के 13 मामले हैं ।
सतर्कता से उत्तराखंड में कम होने लगी साइबर क्राइम की घटनाएं
हिमालय राज्यों में महिला संग साइबर क्राइम के आंकड़े
-
राज्य - कुल क्राइम - महिलाओं के साथ - अनुपात
-
असम - 909 - 469 - 51.5 प्रतिशत
-
उत्तराखंड - 494 - 144 - 29.1 प्रतिशत
-
अरुणाचल प्रदेश - 24 - 04 - 16.7 प्रतिशत
-
हिमाचल प्रदेश - 127 - 40 - 31.5 प्रतिशत
-
सिक्किम - 12 - 08 - 66.7 प्रतिशत
हिमालय राज्यों में साइबर क्राइम की स्थिति
-
राज्य - 2021 - 2022 - 2023
-
उत्तराखंड - 718 - 559 - 494
-
अरुणाचल प्रदेश - 47 - 14 - 24
-
हिमाचल प्रदेश - 70 - 77 - 127
-
सिक्किम - 0 - 26 - 12
