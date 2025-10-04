उत्तराखंड में साइबर अपराध के मामलों में महिलाओं की संख्या चिंताजनक है जहां लगभग 29% शिकार महिलाएं हैं। असम के बाद उत्तराखंड हिमालयी राज्यों में महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराध में दूसरे स्थान पर है। साइबर अश्लील वीडियो और ब्लैकमेलिंग जैसे मामले बढ़ रहे हैं। सतर्कता के चलते 2021 से 2023 तक मामलों में गिरावट आई है पर स्थिति अभी भी गंभीर है।

चयन राजपूत. जागरण, हल्द्वानी। हिमालय राज्यों में महिलाओं के विरुद्ध सबसे अधिक साइबर क्राइम की घटनाएं असम के बाद उत्तराखंड में देखने को मिली हैं। वर्ष 2023 में उत्तराखंड में साइबर क्राइम की 494 घटनाएं देखने को मिली हैं। इसमें 144 महिलाएं साइबर क्राइम की शिकार हुई हैं। इससे साफ है कि हर तीन साइबर क्राइम में से एक महिला ही शिकार हो रही है।

उत्तराखंड में महिलाओं के साथ साइबर अश्लील वीडियो के 51, साइबर ब्लैकमेलिंग के 26, साइबर स्टाकिंग व बुलिंग के छह मामले सामने आए हैं। वहीं साइबर के अन्य 60 मामले रिकार्ड किए गए हैं। नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की ओर से हाल ही में साइबर क्राइम की विभिन्न राज्यों में वर्ष 2023 की रिपोर्ट प्रेषित की गई है। जिसमें हिमालय राज्यों की बात करें तो हिमाचल व उत्तराखंड में लगभग हर तीन साइबर क्राइम में से एक महिलाएं शिकार हुई हैं।

वहीं सिक्किम में महिलाओं के विरुद्ध अपराध का अनुपात सबसे ज्यादा 66.7 प्रतिशत है। जबकि अरुणाचल में मामलों की संख्या व अनुपात दोनों कम हैं। असम में करीब 50 प्रतिशत देखने को मिली है। जबकि उत्तराखंड में कुल मामलों में साल दर साल कमी देखने को मिली है। हिमालय राज्यों की तुलना में असम के बाद उत्तराखंड में महिलाओं के खिलाफ मामलों की संख्या सबसे ज्यादा है।

अन्य हिमालय राज्यों में महिलाओं के साथ साइबर क्राइम असम में महिलाओं के साथ साइबर अश्लील वीडियो के 97, साइबर ब्लैकमेलिंग के 11, रूप बदलकर बात करने के 74 और अन्य साइबर क्राइम के मामले 285 दर्ज किए गए हैं।

हिमाचल प्रदेश में अश्लील वीडियो के 21, स्टाकिंग के दो व अन्य 17 मामले साइबर क्राइम में रिकार्ड दर्ज किए गए हैं।

सिक्किम में अश्लील वीडियो के चार व अन्य साइबर क्राइम की चार घटनाएं दर्ज की गई हैं।

अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ चार मामले देखने को मिले हैं।

नागालैंड में साइबर अश्लील वीडियो का एक, मणिपुर में साइबर क्राइम के अन्य मामले छह, मेघालय में अश्लील वीडियो के नौ व अन्य 19 मामले हैं।

त्रिपुरा में साइबर अश्लील वीडियो के 13 मामले हैं । सतर्कता से उत्तराखंड में कम होने लगी साइबर क्राइम की घटनाएं हिमालय राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड में बढ़ती सतर्कता के चलते साइबर क्राइम की घटनाओं में वर्ष 2021 से 2023 तक गिरावट देखने को मिली है। हालांकि वर्ष 2024 व 2025 की क्या स्थिति है, इसका खुलासा अभी नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो ने नहीं किया है। एनसीआरबी दो साल पहले का डाटा ही सार्वजनिक करता है।