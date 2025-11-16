हल्द्वानी में मंदिर के पास गोवंश का कटा सिर मिलने पर बवाल, दुकानों में तोड़-फोड़ के बाद पुलिस ने किया लाठीचार्ज

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। उजाला नगर में मंदिर के समीप गोवंश का कटा सिर मिलने की सूचना इंटरनेट मीडिया में फैलते ही शहर एक बार फिर सांप्रदायिक तनाव की जद में आ गया। हिंदूवादी संगठन सड़कों पर उतर आए। पीलीकोठी से लेकर उजाला नगर तक कई दुकानों में तोड़फोड़ कर उन्हें बंद करा दिया। नारेबाजी व पथराव के बीच पुलिस को स्थिति नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। बरेली रोड से ट्रैफिक डायवर्ट कराने के साथ ही मौके पर और शहर के संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बरेली रोड में उजाला नगर के उजालेश्वर मंदिर के पास रविवार रात करीब आठ बजे गाय के बछड़े का सिर मिलने की सूचना फैलते ही हिंदूवादी संगठन आक्रोशित हो गए। इंटरनेट मीडिया के जरिये मौके पर पहुंचने की अपील की गई। लोग उजाला नगर में एकत्रित होने लगे। इससे पहले पीलीकोठी में भी मुस्लिमों के रेस्तरां, बारबार शाप, टेलर, कारपेंटर आदि दुकानों में तोड़फोड़ की गई। इधर उजाला नगर में जय श्री राम के नारे लगाते हुए लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। धीरे-धीरे भीड़ बढ़ती चली गई।

दुकानों पर फेंके पत्थर आसपास की दुकानों में पत्थर फेंके जाने लगे। पुलिस-प्रशासन के विरुद्ध नारेबाजी के साथ ही मौके पर पुलिसकर्मियों से भी धक्कामुक्की होने लगी। हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने लाठी चार्ज किया। दूसरी ओर से मुस्लिम पक्ष के लोग भी एकत्र होने लगे। माहौल बिगड़ता देख पुलिस ने बरेली रोड से ट्रैफिक डायवर्ट कर दिया।

बरेली रोड मंडी बाईपास पर बेरिकेडिंग कर दी गई। कथित गोवंश के सिर को जांच के लिए भेजा गया। मौके पर प्रशासन के साथ ही पुलिस फोर्स बढ़ा दी गई। प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया लेकिन वे मानने केा तैयार नहीं हुए। शहर में भी कई जगह लोग सड़कों पर उतर आए। एहतियात के तौर पर पुलिस ने शहर में सभी दुकानों को बंद करा दिया। हाालंकि सीसीटीवी में एक कुत्ता जानवर का सिर कहीं से लाते हुए दिख रहा है।