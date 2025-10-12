जागरण संवाददाता, रामनगर। कार्बेट नगरी के नाम से प्रसिद्ध रामनगर में अब पर्यटन गतिविधियां बढ़ जाएंगीं। डे विजिट की जंगल सफारी के लिए बिजरानी समेत चार पर्यटन जोन को 15 अक्टूबर से खोलने की तैयारी है। पैदल भ्रमण के लिए कार्बेट फाल व बराती रौ स्थल भी खुल जाएंगे। डे सफारी परमिट में पहले से ही जीएसटी नहीं ली जाती है। वर्ष 2024-25 में कार्बेट पार्क में 4.59 लाख पर्यटक पहुंचे थे।

कार्बेट नेशनल पार्क का बिजरानी, रामनगर वन प्रभाग का सीतावनी, कोटा व कालाढूंगी हैरीटेज पर्यटन जोन मानसून सीजन के चलते 30 जून से पर्यटकों के लिए कर दिए गए थे। मासनूस सीजन खत्म होने के बाद अब 15 अक्टूबर से कार्बेट प्रशासन बिजरानी पर्यटन जोन को पर्यटकों के लिए खोलने जा रहा है। जंगल के भीतर सफारी मार्ग आदि को ठीक कर लिया गया है। कार्बेट के ढेला, झिरना व गर्जिया पर्यटन जोन पहले से ही पर्यटकों के लिए खुले हुए हैं।

इसके अलावा रामनगर वन प्रभाग के अधीन सीतावनी, कोटा व कालाढूंगी हैरिटेज पर्यटन जोन को भी वन विभाग खोलने की तैयारी कर रहा है। वन विभाग का प्रयास है कि हर बार की भांति इस बार भी पर्यटन जोन 15 अक्टूबर से ही पर्यटकों के लिए खुल जाएं। विभाग के एसडीओ अंकित बडोला ने बताया कि पिछले दिनों हुई बारिश से नदी वाले मार्ग अवरुद्ध हो गए थे, जिन्हें ठीक किया जा रहा है। तीनों पर्यटन जोन के अलावा कार्बेट फाल व बराती रौ स्थल भी 15 अक्टूबर से खोलने की तैयारी है।