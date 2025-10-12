रोमांच के शौकीनों के लिए अच्छी खबर, सफारी के लिए 15 से खुलेंगे कार्बेट के चार पर्यटन जोन
कार्बेट पार्क का बिजरानी पर्यटन जोन 15 अक्टूबर से खुलने जा रहा है। हर साल की तरह इस बार भी 15 अक्टूबर को ही यह जोन खुलेगा। जंगल में सफारी के रास्तों को ठीक कर लिया गया है। बिजरानी जोन को खोलने की पूरी तैयारी हो चुकी है, जिससे पर्यटक रोमांचक अनुभव ले सकें।
जागरण संवाददाता, रामनगर। कार्बेट नगरी के नाम से प्रसिद्ध रामनगर में अब पर्यटन गतिविधियां बढ़ जाएंगीं। डे विजिट की जंगल सफारी के लिए बिजरानी समेत चार पर्यटन जोन को 15 अक्टूबर से खोलने की तैयारी है। पैदल भ्रमण के लिए कार्बेट फाल व बराती रौ स्थल भी खुल जाएंगे। डे सफारी परमिट में पहले से ही जीएसटी नहीं ली जाती है। वर्ष 2024-25 में कार्बेट पार्क में 4.59 लाख पर्यटक पहुंचे थे।
कार्बेट नेशनल पार्क का बिजरानी, रामनगर वन प्रभाग का सीतावनी, कोटा व कालाढूंगी हैरीटेज पर्यटन जोन मानसून सीजन के चलते 30 जून से पर्यटकों के लिए कर दिए गए थे। मासनूस सीजन खत्म होने के बाद अब 15 अक्टूबर से कार्बेट प्रशासन बिजरानी पर्यटन जोन को पर्यटकों के लिए खोलने जा रहा है। जंगल के भीतर सफारी मार्ग आदि को ठीक कर लिया गया है। कार्बेट के ढेला, झिरना व गर्जिया पर्यटन जोन पहले से ही पर्यटकों के लिए खुले हुए हैं।
इसके अलावा रामनगर वन प्रभाग के अधीन सीतावनी, कोटा व कालाढूंगी हैरिटेज पर्यटन जोन को भी वन विभाग खोलने की तैयारी कर रहा है। वन विभाग का प्रयास है कि हर बार की भांति इस बार भी पर्यटन जोन 15 अक्टूबर से ही पर्यटकों के लिए खुल जाएं। विभाग के एसडीओ अंकित बडोला ने बताया कि पिछले दिनों हुई बारिश से नदी वाले मार्ग अवरुद्ध हो गए थे, जिन्हें ठीक किया जा रहा है। तीनों पर्यटन जोन के अलावा कार्बेट फाल व बराती रौ स्थल भी 15 अक्टूबर से खोलने की तैयारी है।
विभिन्न पर्यटन जोन में सफारी का शेड्यूल
- पर्यटन जोन - सुबह -शाम
- बिजरानी -30 -30
- जिप्सीसीतावनी दो गेट -120 -120
- कोटा -30 -30
- कार्बेट हैरिटेज -30 -30
नाइट स्टे के लिए करना होगा एक माह का इंतजार
भले ही 15 अक्टूबर से बिजरानी पर्यटन जोन जंगल सफारी के लिए खुल रहा है, लेकिन रात्रि विश्राम के लिए पर्यटकों को अभी एक माह का इंतजार करना होगा। 15 नवंबर से कार्बेट पार्क के ढिकाला, बिजरानी, ढेला व झिरना पर्यटन जोन में नाइट स्टे की सुविधा पर्यटकों को मिलेगी।
कार्बेट पार्क का बिजरानी पर्यटन जोन 15 अक्टूबर से खुल जाएगा। हर बार 15 अक्टूबर से ही पर्यटन जोन खुलता है। जंगल में सफारी मार्ग दुरुस्त कर लिए गए हैं। बिजरानी खोलने की पूरी तैयारी कर ली गई है।
- डा. साकेत बडोला, निदेशक कार्बेट टाइगर रिजर्व
