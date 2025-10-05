Language
    Corbett Park: नाइट स्‍टे के लिए भारतीय सैलानी अब कर सकेंगे एडवांस बुकिंग, रविवार से खुल गई वेबसाइट

    By trilok rawat Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 05:17 PM (IST)

    कार्बेट नेशनल पार्क में भारतीय पर्यटकों के रात्रि विश्राम के लिए एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है। पर्यटक अब ढिकाला पर्यटन क्षेत्र में कैंटर सफारी के लिए 45 दिन पहले बुकिंग कर सकते हैं। 15 नवंबर से रात्रि विश्राम शुरू होने के कारण 5 अक्टूबर से विभागीय वेबसाइट पर बुकिंग शुरू हो गई है। हर रविवार को आगे एक-एक सप्ताह की बुकिंग के लिए वेबसाइट खुलेगी।

    15 नवंबर से खुलने जा रहे रात्रि विश्राम व ढिकाला की बुकिंग के लिए रविवार से खुल गई वेबसाइट. File

    जासं, रामनगर। कार्बेट नेशनल पार्क में भारतीय पर्यटकों के नाइट स्टे की एडवांस बुकिंग के लिए रविवार से वेबसाइट खोल दी गई है। अब पर्यटक नाइट स्टे व ढिकाला पर्यटन जोन में कैंटर सफारी के लिए 45 दिन पहले अपनी एडवांस बुकिंग करा सकते हैं।

    विदेशी पर्यटकों के कार्बेट पार्क में नाइट स्टे व कैंटर सफारी के लिए 90 दिन पहले व भारतीय पर्यटकों के लिए 45 दिन पहले एडवांस बुकिंग की सुविधा कार्बेट टाइगर रिजर्व की ओर से दी जाती है। चूंकि 15 नवंबर से नाइट स्टे व कैंटर सफारी शुरू होनी है।

    15 नवंबर से 19 नवंबर तक की बुकिंग

    ऐसे में रविवार पांच अक्टूबर से विभागीय वेबसाइट कार्बेटजीओवी.ओआरजी नाइट स्टे के लिए एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है। वेबसाइट में अभी 15 नवंबर से 19 नवंबर तक आने वाले पर्यटक ही अपनी एडवांस बुकिंग करा सकेंगे।

    इसके बाद आगे एक सप्ताह की एडवांस बुकिंग के लिए 12 अक्टूबर को फिर बुकिंग वेबसाइट खुलेगी। जिसमें फिर 20 नवंबर से 26 नवंबर तक एडवांस बुकिंग हो सकेगी। इसी तरह 19 अक्टूबर को बुकिंग करने पर 27 नवंबर से तीन दिसंबर तक बुकिंग करा सकते हैं। इसके बाद हर रविवार को आगे एक-एक सपताह की बुकिंग के लिए वेबसाइट खुलती रहेगी।

    बता दें कि बरसात की वजह से 15 जून से 14 नवंबर तक कार्बेट पार्क के ढिकाला, बिजरानी, ढेला, झिरना पर्यटन जोन में रात्रि विश्राम की सुविधा बंद हो जाती है।

    कार्बेट के पार्क वार्डन अमित ग्वासाकोटी ने बताया कि भारतीय पर्यटकों के लिए आज से बुकिंग वेबसाइट खुल गई है। एक-एक सप्ताह के लिए वेबसाइट खोली जाएगी।