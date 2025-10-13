Language
    उत्तराखंड में शिक्षा के मंदिर बनेंगे न कि कट्टरता के केंद्र: सीएम धामी

    By Sumit Joshi Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 10:46 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि शिक्षा के नाम पर किसी भी बच्चे के भविष्य से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। 500 वर्ष पुरानी कबिलाई सोच की जंजीरों में जकड़ा रहने के बजाय प्रदेश के प्रत्येक बच्चे को ज्ञान, विज्ञान और संस्कारों से जुड़ना चाहिए। प्रदेश में करीब 230 मदरसे बंद कराकर साफ संदेश दिया गया है कि उत्तराखंड में शिक्षा के मंदिर बनेंगे न कि कट्टरता का केंद्र। मदरसा बोर्ड खत्म किया गया है और आगामी सत्र से वही मदरसे संचालित होंगे जिनमें राज्य शिक्षा बोर्ड का पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा।

    सोमवार को कुमाऊं द्वार महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे सीएम धामी ने पिछले फरवरी में हुए बनभूलपुरा दंगे की घटना को याद दिलाया और कहा दंगों की राजनीति करने वालों को सख्त कानून बनाकर सबक सिखाया है। हमारी नीति साफ है कि जो देश के कानून को मानता है वो हमारा है, जो कानून तोड़ता है वो किसी का नहीं हो सकता है।

    कुमाऊं द्वार महोत्सव को लेकर कहा कि यह पहाड़ की संस्कृति को पुनर्स्थापित करने का काम कर रहा है। गौलापार में मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस बार चारधाम की शानदार यात्रा रही है। अब तक 48 लाख लोग दर्शन कर चुके हैं। इस बार बड़ी आपदाएं आईं। इसके बावजूद पिछले वर्ष से दो लाख अधिक श्रद्धालुओं ने यात्रा की। अगले वर्ष चारधाम यात्रा और बेहतर किया जाएगा। आपदा व पुनर्वास के प्रश्न पर कहा कि आपदा के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पीड़ितों से बातचीत की और हालचाल जाना।

    1200 करोड़ की धनराशि तत्काल उपलब्ध कराई। गृह मंत्री अमित शाह की मदद से सभी एजेंसियों का सहयोग हमें प्राप्त हुआ। नवनिर्माण व पुनर्निमाण कार्यों को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। भूमि से जुड़े धोखाधड़ी बढ़ने के मामले में धामी ने कहा कि पिछले दिनों भी भूमि से संबंधित गड़बड़ियां मिलने पर सख्त कार्रवाई की और जमीनों को राज्य सरकार में निहित की गईं। हमने राज्य हित के लिए सशक्त भू-कानून बनाया है।

    धौलादेवी ब्लॉक पहुंचेंगी देहरादून से विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम

    अल्मोड़ा के धौलादेवी ब्लाक में वायरल फीवर से नौ लोगों की मौत के मामले में कहा कि इस मुद्दे पर कैबिनेट बैठक में चर्चा हुई है। विशेषज्ञों की टीम क्षेत्र में पहुंचेगी और पूरी स्थिति का जायजा लेगी। साथ ही अधिकारियों को व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश देते हुए कहा है कि स्थिति को सामान्य होते तक बेहतर उपचार सुविधाएं उपलब्ध कराएं।

    टूल किट के माध्यम से फेक नेरेटिव गढ़ रहे विपक्ष को दें मुंहतोड़ जवाब


    गौलापार में गोष्ठी के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बोले, लोकसभा चुनाव से विपक्ष की ओर से टूल किट के माध्यम से लगातार एक फेक नेरेटिव गढ़ा जा रहा है। सभी कार्यकर्ताओं की ओर से इंटरनेट मीडिया के जरिये मुंहतोड़ जवाब देना होगा। इसके बाद वह एमबी इंटर कालेज परिसर में आयोजित कुमाऊं द्वार महोत्सव में पहुंचे।